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Revolut

Magyar Revolut-felhasználókat is érinthet az adatszivárgás, ezek az infók kerülhettek illetéktelenekhez

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A Revolut egyik amerikai partnere rendszereit biztonsági incidens érte, amely során illetéktelen hozzáférés történt, és bizonyos korábbi ügyféladatok is érintettek lehetnek. A Revolut szerint a számlákhoz és a pénzeszközökhöz senki nem fért hozzá.
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Revolutügyféladatszivárgás

Újabb biztonsági incidensről értesíti ügyfeleit a Revolut, ezúttal azonban nem közvetlenül a pénzügyi szolgáltató rendszereit érte támadás. A probléma a DriveWealth nevű amerikai vállalatnál történt, amely korábban a Revolut partnereként biztosított hozzáférést az amerikai tőzsdékhez.

Revolut-leállás: több szolgáltatás nem működik
Magyarokat is érint a Revolut partnerének adatszivárgása - Illusztráció
Fotó: Unsplash

Korábbi magyar ügyfelek adatai is érintettek lehetnek

A Revolut tájékoztatása szerint az EGT-beli ügyfeleknél 2023 decemberében megszűnt a DriveWealth-tel történő közös adatmegosztás.

Emiatt az incidens elsősorban a 2023 decembere előtt keletkezett adatokat érintheti.

Azok lehetnek érintettek, akik a Revolut befektetési szolgáltatásán keresztül 2023 decembere előtt amerikai részvényekkel kereskedtek.

Az alábbi személyes adatok kerülhettek illetéktelenekhez:

  • név,
  • e-mail-cím,
  • telefonszám,
  • postai cím,
  • foglalkozási adat,
  • állampolgárság,
  • életkor,
  • nem,
  • DriveWealth-számlaszám.

A Brexit miatt került képbe a DriveWealth

A Revolut még 2020 októberében jelentette be, hogy a Brexit miatt változik az amerikai részvények kereskedésének háttere. Mivel az Egyesült Királyság 2021. január 1-jétől már nem az Európai Unió tagja, a brit Revolut Trading Limited nem kínál szolgáltatást az EGT országokban.

Ezért az amerikai részvények kereskedését a DriveWealth LLC vette át.

A rendszer később ismét megváltozott: 2023 áprilisában a Revolut arról tájékoztatta magyar ügyfeleit is, hogy az amerikai részvényekkel kapcsolatos szolgáltatást a Revolut Securities Europe UAB veszi át a DriveWealth-tól.

Ez azt jelenti, hogy azokat a Revolut-felhasználókat érintheti az adatszivárgás, akik még 2023 decembere előtt használták a szolgáltatás befektetési részét amerikai részvények kereskedésére – írja a Revb.

A Revolut szerint a pénz biztonságban van

A Revolut külön hangsúlyozta, hogy a DriveWealth biztonsági incidense nem jelentett hozzáférést a Revolut-számlákhoz.

A pénzeszközök továbbra is biztonságban vannak.

A tájékoztatás szerint nem kerültek illetéktelenekhez Revolut-jelszavak, jelkódok vagy bankkártyaadatok, és személyazonosító okmányok adatai sem voltak érintettek.

Fontos változást jelentett be a Revolut, sok ügyfélnek érdemes figyelnie

A korábbi tervekkel ellentétben szeptember 15-én mégsem lépett életbe a sok ügyfelet érintő kamatcsökkentés. A Revolut megtakarítási számla egyes csomagjainál eredetileg ettől a naptól fizettek volna alacsonyabb kamatot, a bank azonban szeptember 29-ig meghosszabbította a korábbi kamatszintek érvényességét.

 

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