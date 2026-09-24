Magyar Revolut-felhasználókat is érinthet az adatszivárgás, ezek az infók kerülhettek illetéktelenekhez

Újabb biztonsági incidensről értesíti ügyfeleit a Revolut, ezúttal azonban nem közvetlenül a pénzügyi szolgáltató rendszereit érte támadás. A probléma a DriveWealth nevű amerikai vállalatnál történt, amely korábban a Revolut partnereként biztosított hozzáférést az amerikai tőzsdékhez.

Magyarokat is érint a Revolut partnerének adatszivárgása - Illusztráció

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Korábbi magyar ügyfelek adatai is érintettek lehetnek

A Revolut tájékoztatása szerint az EGT-beli ügyfeleknél 2023 decemberében megszűnt a DriveWealth-tel történő közös adatmegosztás.

Emiatt az incidens elsősorban a 2023 decembere előtt keletkezett adatokat érintheti.

Azok lehetnek érintettek, akik a Revolut befektetési szolgáltatásán keresztül 2023 decembere előtt amerikai részvényekkel kereskedtek.

Az alábbi személyes adatok kerülhettek illetéktelenekhez:

név,

e-mail-cím,

telefonszám,

postai cím,

foglalkozási adat,

állampolgárság,

életkor,

nem,

DriveWealth-számlaszám.

A Brexit miatt került képbe a DriveWealth

A Revolut még 2020 októberében jelentette be, hogy a Brexit miatt változik az amerikai részvények kereskedésének háttere. Mivel az Egyesült Királyság 2021. január 1-jétől már nem az Európai Unió tagja, a brit Revolut Trading Limited nem kínál szolgáltatást az EGT országokban.

Ezért az amerikai részvények kereskedését a DriveWealth LLC vette át.

A rendszer később ismét megváltozott: 2023 áprilisában a Revolut arról tájékoztatta magyar ügyfeleit is, hogy az amerikai részvényekkel kapcsolatos szolgáltatást a Revolut Securities Europe UAB veszi át a DriveWealth-tól.

Ez azt jelenti, hogy azokat a Revolut-felhasználókat érintheti az adatszivárgás, akik még 2023 decembere előtt használták a szolgáltatás befektetési részét amerikai részvények kereskedésére – írja a Revb.

A Revolut szerint a pénz biztonságban van

A Revolut külön hangsúlyozta, hogy a DriveWealth biztonsági incidense nem jelentett hozzáférést a Revolut-számlákhoz.

A pénzeszközök továbbra is biztonságban vannak.

A tájékoztatás szerint nem kerültek illetéktelenekhez Revolut-jelszavak, jelkódok vagy bankkártyaadatok, és személyazonosító okmányok adatai sem voltak érintettek.