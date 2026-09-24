Magyar Revolut-felhasználókat is érinthet az adatszivárgás, ezek az infók kerülhettek illetéktelenekhez

Újabb biztonsági incidensről értesíti ügyfeleit a Revolut, ezúttal azonban nem közvetlenül a pénzügyi szolgáltató rendszereit érte támadás. A probléma a DriveWealth nevű amerikai vállalatnál történt, amely korábban a Revolut partnereként biztosított hozzáférést az amerikai tőzsdékhez.
Korábbi magyar ügyfelek adatai is érintettek lehetnek
A Revolut tájékoztatása szerint az EGT-beli ügyfeleknél 2023 decemberében megszűnt a DriveWealth-tel történő közös adatmegosztás.
Emiatt az incidens elsősorban a 2023 decembere előtt keletkezett adatokat érintheti.
Azok lehetnek érintettek, akik a Revolut befektetési szolgáltatásán keresztül 2023 decembere előtt amerikai részvényekkel kereskedtek.
Az alábbi személyes adatok kerülhettek illetéktelenekhez:
- név,
- e-mail-cím,
- telefonszám,
- postai cím,
- foglalkozási adat,
- állampolgárság,
- életkor,
- nem,
- DriveWealth-számlaszám.
A Brexit miatt került képbe a DriveWealth
A Revolut még 2020 októberében jelentette be, hogy a Brexit miatt változik az amerikai részvények kereskedésének háttere. Mivel az Egyesült Királyság 2021. január 1-jétől már nem az Európai Unió tagja, a brit Revolut Trading Limited nem kínál szolgáltatást az EGT országokban.
Ezért az amerikai részvények kereskedését a DriveWealth LLC vette át.
A rendszer később ismét megváltozott: 2023 áprilisában a Revolut arról tájékoztatta magyar ügyfeleit is, hogy az amerikai részvényekkel kapcsolatos szolgáltatást a Revolut Securities Europe UAB veszi át a DriveWealth-tól.
Ez azt jelenti, hogy azokat a Revolut-felhasználókat érintheti az adatszivárgás, akik még 2023 decembere előtt használták a szolgáltatás befektetési részét amerikai részvények kereskedésére – írja a Revb.
A Revolut szerint a pénz biztonságban van
A Revolut külön hangsúlyozta, hogy a DriveWealth biztonsági incidense nem jelentett hozzáférést a Revolut-számlákhoz.
A pénzeszközök továbbra is biztonságban vannak.
A tájékoztatás szerint nem kerültek illetéktelenekhez Revolut-jelszavak, jelkódok vagy bankkártyaadatok, és személyazonosító okmányok adatai sem voltak érintettek.
Fontos változást jelentett be a Revolut, sok ügyfélnek érdemes figyelnie
A korábbi tervekkel ellentétben szeptember 15-én mégsem lépett életbe a sok ügyfelet érintő kamatcsökkentés. A Revolut megtakarítási számla egyes csomagjainál eredetileg ettől a naptól fizettek volna alacsonyabb kamatot, a bank azonban szeptember 29-ig meghosszabbította a korábbi kamatszintek érvényességét.