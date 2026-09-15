Fontos változást jelentett be a Revolut, sok ügyfélnek érdemes figyelnie

Két héttel eltolta egyes meglévő megtakarítási számlák kamatcsökkentését a Revolut. Az érintett Revolut megtakarítási számla tulajdonosai így szeptember 29-ig továbbra is a korábbi, magasabb kamatot kapják.

Szeptember 29-ig marad a korábbi kamat több Revolut megtakarítási számlán. A Premium, Metal és Ultra ügyfelek kapnak haladékot (illusztráció) Forrás: Pexels

A pénzügyi szolgáltató még július 14-én jelentette be a kamatszintek átalakítását. Az eredeti tervek szerint azoknál a csomagoknál, ahol csökkent a kamat, szeptember 15-ig maradt volna érvényben a korábbi kamatszint. Ezt a határidőt most 2026. szeptember 29-re módosították. Az ügyfeleknek nincs teendőjük.

Ezeket a Revolut-ügyfeleket érinti a halasztás

A forint megtakarításoknál a Premium csomag kamata 3,25-ről 2,75 százalékra, a Metalé 4,25-ről 3,25 százalékra, az Ultráé pedig 4,75-ről 3,5 százalékra csökken majd.

A dollárban vezetett megtakarítási számláknál valamennyi csomag kamata csökken. A Standard és Plus esetében 3 százalékról 0,9 százalékra, míg az Ultra csomagnál 4,25-ről 1,3 százalékra esik vissza az éves kamat.

A Standard és Plus forintkamata ezzel szemben már július 14-én 1,25-ről 2,5 százalékra emelkedett. A Revolut a megtakarítási számlák kamataiból a 15 százalékos SZJA-t és a 13 százalékos szochót is levonja.

A kamatcsökkentések után ismét felértékelődhet a Lightyear befektetési számlája, amely a be nem fektetett pénz után is fizet kamatot. A Revolut közben az új ügyfeleknek külön ajánlatot biztosít: az első 30 napban megnyitott forint megtakarítási számlákra hat hónapon át 4,25 százalékos éves kamat jár. – derül ki a RevB.hu oldalán megjlenet írásból.