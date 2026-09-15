Megszűnhet a Magyarországon is népszerű streamingszolgáltatás? Könnyen lehet, hogy befellegzett a SkyShowtime-nak

Alaposan átalakulhat a streamingszolgáltatások világa Európában, így Magyarországon is: a Comcast NBC és a Paramount Skydance közös európai streamingplatformjának igazgatótanácsa felvetette lehetőségként, hogy megszüntetik a SkyShowtime-ot.

A SkyShowtime megszüntetése is felmerült, mint lehetőség

Fotó: Unsplash

Befellegzett a SkyShowtime-nak?

A Hollywood Reporter számolt be elsőként a Monty Sarhan vezérigazgatónak küldött levél tartalmáról, melyben szó van arról, hogy különböző stratégiai lehetőségeket vizsgálnak meg. Az egyik ilyen lehetőség a SkyShowtime streamingszolgáltatás leállítása. Ugyanakkor fontos kiemelni: még semmilyen konkrét döntés nem született, ezek csupán eshetőségek, amelyeket fontolóra vesznek.

"A SkyShowtime az egyik legnagyobb versenyhelyzettel rendelkező piacon van jelen. A csapatunk nagyszerű munkája ellenére a helyzet folyamatosan változik, és rendkívüli kihívásokkal teli marad" - olvasható a levélben.

A SkyShowtime 2022-ben indult el, és jelenleg 22 európai piacon van jelen, így Spanyolországban, Portugáliában, Dániában, Svédországban - és persze hazánkban is.