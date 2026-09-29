Szegeden mutatták be Magyarország második hibrid okosboltját, egyben az első szupermarket-méretű, személyzet nélkül is használható üzletet. A Temesvári COOP Szuper Plusz Áruház teljes, hatezer termékből álló kínálata a hagyományos nyitvatartási idő után is elérhető marad.

Személyzet nélkül működik ez a szupermarket.

Nincs záróra: személyzet nélkül is nyitva marad ez a magyar szupermarket

A regisztrált vásárlók a 247 Shop mobilalkalmazásban található QR-kóddal léphetnek be az üzletbe, majd az önkiszolgáló kasszáknál fizethetnek.

A biztonságról kamerák, mesterséges intelligencián alapuló gesztusfelismerés és távoli diszpécserszolgálat gondoskodik.

A rendszert a magyar Laurel Kft. fejlesztette. Az első hibrid okosbolt 2025 májusában nyílt meg ugyancsak Szegeden. A közölt adatok szerint egy év alatt több mint 27 ezer vásárlás történt a személyzet nélküli időszakokban, a nonstop működés pedig 23,61 százalékos többletbevételt eredményezett.

Bessenyei Attila, a Laurel Kft. ügyvezetője szerint az új üzlet bizonyítja, hogy a technológia már szupermarket-méretben is biztonságosan és hatékonyan alkalmazható. A megoldás iránt a Coop-hálózaton kívül is érdeklődnek.