Újabb csapás a Temu és a Shein vásárlóinak, novembertől még többet kell fizetni

Az első fontos változás 2026. július 1-jén lépett életbe: az Európai Unió megszüntette a 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező kis értékű küldemények korábbi vámmentességét. Ezekre a Temus, Sheines vagy egyéb csomagokra átmenetileg 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy minden rendelés után mindössze 3 euró pluszköltség jelenik meg.

Újabb drágulás jön a Temunál - Illusztráció

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A vámot ugyanis nem egyszerűen csomagonként számolják, hanem a különböző vámtarifa-kategóriákba tartozó termékek után.

Így ha egy csomagban több különböző termékkategóriába tartozó áru található, a 3 eurós tétel többször is megjelenhet. Egy többféle terméket tartalmazó Temu-rendelés esetében ezért a vám összege akár a 3 eurót is meghaladhatja.

November 1-jétől újabb költség jöhet

A változásoknak azonban ezzel még nincs vége. Az uniós vámreform részeként új kezelési díjat vezetnek be a kis, közvetlenül az uniós fogyasztóknak küldött, Unión kívülről érkező csomagokra.

A tagállamoknak legkésőbb 2026. november 1-jétől kell alkalmazniuk az új díjat.

A pontos összeget egyelőre nem határozták meg. A díj mértékét az Európai Bizottság állapítja meg, így jelenleg nem lehet biztosan megmondani, hogy egy-egy Temu- vagy Shein-rendelés pontosan mennyivel kerül majd többe – írja a VAOL.

Fontos különbség, hogy az új kezelési díj nem azonos a július óta érvényes 3 eurós vámmal: két külön költségről van szó.

Nemcsak a Temut és a Sheint érinti

Az új szabályozás nem egyetlen webáruházra vonatkozik. Az Európai Unión kívüli webáruházakból közvetlenül az uniós vásárlóknak küldött, 150 euró alatti csomagokra terjed ki.

Ez azt jelenti, hogy a Temu és a Shein mellett más, EU-n kívüli online piacterekről rendelt termékeknél is megjelenhetnek az új költségek.

Az uniós szabályozás céljai között szerepel az európai vállalkozások és az unión kívüli online kereskedők közötti versenyfeltételek közelítése, valamint az egyre nagyobb mennyiségű kis csomag vámhatósági ellenőrzésével járó terhek kezelése.

Illusztráció

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A magyar vásárlóknak is érdemes figyelniük

Aki rendszeresen rendel olcsó termékeket a Temuról, a Sheinről vagy más külföldi webáruházból, annak érdemes számolnia azzal, hogy a korábbiaknál több költség jelenhet meg a vásárlás során.

A végösszeg attól is függhet, honnan érkezik az áru, hogyan történik a vámkezelés, illetve milyen költségeket épít be az adott webáruház vagy szolgáltató az árba.

Az EU-n kívülről érkező rendelések esetében ezért novembertől fel kell rá készülni, hogy a júliusban bevezetett vám mellett egy új kezelési díj is megjelenhet a rendszerben.