Itt vannak az adatok, így rendelnek a magyarok a temus vám bevezetése után

A Temu és más külföldi webáruházak továbbra is népszerűek a magyar online vásárlók körében, a július 1-jén életbe lépett új uniós vám azonban már érezhetően alakítja a vásárlási szokásokat. A PwC Magyarország friss elemzése szerint a fogyasztók nem mondtak le tömegesen a külföldi rendelésekről, inkább tudatosabban tervezik vásárlásaikat – számolt be róla a VG.

A Temu használata mérséklődött a júliusban bevezetett 3 eurós vám után (illusztráció)

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A külföldi kereskedők 2025-ben a 2092 milliárd forintos magyar online termékforgalom közel 18 százalékát adták, a rendelésekből pedig 24 százalékos részesedést értek el. A 375 milliárd forintos importforgalom több mint fele a Temuhoz kapcsolódott: a platform magyarországi forgalma elérte a 195 milliárd forintot, több mint 13 millió rendelés mellett.

A növekedés 2026 elején is folytatódott. Az első negyedévben a 4,4 millió magyar online vásárló 56 százaléka, mintegy 2,5 millió ember rendelt külföldről. Kínai webáruházból 1,6 millióan vásároltak.

A Temu az első három hónapban közel 5 millió rendelést könyvelt el, ami 92 százalékos éves növekedést jelentett. A platform ebben az időszakban 1,8 millió magyar vásárlót ért el.

Mit változtatott a 3 eurós vám?

Az Európai Unió július 1-jétől megszüntette a 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező küldemények vámmentességét, és átmeneti, 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékkategóriákra.

A magyarok egy része már a változás előtt alkalmazkodni kezdett. Az új szabályokat ismerő, külföldről vásárlók 30 százaléka több rendelést is előrehozott, további 18 százalék pedig legalább egy vásárlását július 1. előtt bonyolította le. Az előrehozott rendelések 85 százaléka a Temuhoz kötődött.

A második negyedévben az EU-n kívülről érkező csomagok száma mintegy 750 ezerrel csökkent az első negyedévhez képest. Ezzel párhuzamosan az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal emelkedett.

Ez arra utal, hogy a kereslet egy része nem tűnt el, hanem más logisztikai útvonalakra terelődött, például európai raktárakon keresztül teljesíthetik a rendeléseket.

Nem mondanak le a külföldi rendelésekről Az EU-n kívülről rendelők 29 százaléka jelentősen, 22 százaléka kisebb mértékben ritkítaná vásárlásait, teljesen azonban mindössze 6 százalék hagyna fel velük. A Temu esetében 22 százalék jelentős, 17 százalék mérsékelt visszafogást tervez, míg 8 százalék mondana le teljesen a platform használatáról.

Hogyan vásárolnak most a Temu felhasználói?

A PwC adatai alapján a vám hatására egyre fontosabb lett, hogy a vásárlók előre lássák, végül pontosan mennyit kell fizetniük. A július után is külföldről vásárlók 30 százaléka tapasztalt vagy várt többletköltséget, 29 százalék szerint a termékek drágábbnak tűntek, közel 24 százalék pedig nehezebben tudta előre meghatározni a végösszeget.