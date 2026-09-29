Ne edd meg, ha ilyen sonkát vettél ebben a boltban – baktériumot találtak benne

Baktériumot mutattak ki az Auchan Nívó Füstölt sült sonka egyik tételében, ezért termékvisszahívást indított a forgalmazó. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne fogyasszák el.

Termékvisszahívás az Auchanban: baktériumot találtak a sonkában Forrás: NKFH

Baktériumot találtak egy magyarországon is kapható sonkában

A Listeria monocytogenes jelenlétét önellenőrzés során végzett vizsgálattal mutatták ki. A forgalmazó MH Magyarország Kft. a hatósággal együttműködve haladéktalanul intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból való kivonásáról és a vásárlóknál lévő sonkák visszahívásáról.

Melyik Auchan-sonkát érinti a termékvisszahívás?

A 90 grammos kiszerelésű, 2026. október 1-jei fogyaszthatósági idejű sonkával van gond, ezért ezt a dátumot érdemes ellenőrizni a csomagoláson, ha van otthon a termékből. A hatóság a visszagyűjtést is ellenőrzi, és nyomon követi, mi történik az üzletekből és a vásárlóktól visszakerülő sonkákkal – olvasható az NKFH oldalán.