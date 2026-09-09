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termékvisszahívás

Azonnal ellenőrizd, vettél-e ebből a népszerű termékből– visszahívják ezt a terméket a Tescóból

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Egy Kínában gyártott szilikon kenyérsütő formánál mutattak ki határértéket meghaladó illékony szervesanyag-tartalmat. A termékvisszahívás a magyar vásárlókat is érinti, mivel a kifogásolt termékből a hazai Tesco üzletekbe is került. A hatóság arra kéri az érintetteket, hogy a megadott tételazonosítóval rendelkező sütőformát ne használják tovább.
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termékvisszahívásNKFHsütőforma

Termékvisszahívás indult egy Kínában gyártott szilikon kenyérsütő forma miatt, miután önellenőrzés során határértéket meghaladó illékony szervesanyag-tartalmat mutattak ki benne. A problémáról az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén, a RASFF-on keresztül érkezett bejelentés közölte az NKFH.

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Termékvisszahívás indult az Ambition Cherry szilikon sütőforma egyik tétele miatt
Fotó:  Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A terméket Magyarországon a Dajar Kft. forgalmazza, és a hazai Tesco üzletekbe is került belőle értékesítésre. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek megtették a szükséges intézkedéseket.

Ezt a sütőformát érinti a termékvisszahívás

A vásárlóknak érdemes ellenőrizniük a termék tételazonosítóját. A visszahívás az alábbi sütőformára vonatkozik:

  • termék neve: Ambition Cherry sütőforma 25×13×5 cm; 
  • LOT-szám: 81940AO/41721; 
  • származási ország: Kína; 
  • forgalmazó: Dajar Kft.; 
  • a visszahívás oka: határértéket meghaladó illékony szervesanyag-tartalom.

A kifogásolt tételt kivonták a forgalomból, és megkezdték a fogyasztóktól történő visszahívását is. A hatóság nyomon követi a vállalkozások intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, így azok megsemmisítését vagy elszállítását.

Miért jelenthet problémát az illékony szervesanyag-tartalom?

A hatóság tájékoztatása szerint az élelmiszerrel érintkező tárgyaknál az illékony szerves anyagok nem megfelelő kontrollja szennyeződést, valamint íz- és illatromlást okozhat, továbbá mikrobiológiai kockázattal, esetenként mérgező vagy allergén hatással is járhat. Emiatt az ilyen anyagokra szigorú jogszabályi követelmények vonatkoznak.

A hatóság azt javasolja, hogy aki a 81940AO/41721 LOT-számú Ambition Cherry sütőformából vásárolt, és az még a birtokában van, ne használja tovább a terméket.

 

 

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