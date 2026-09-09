Azonnal ellenőrizd, vettél-e ebből a népszerű termékből– visszahívják ezt a terméket a Tescóból

Termékvisszahívás indult egy Kínában gyártott szilikon kenyérsütő forma miatt, miután önellenőrzés során határértéket meghaladó illékony szervesanyag-tartalmat mutattak ki benne. A problémáról az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén, a RASFF-on keresztül érkezett bejelentés – közölte az NKFH.
A terméket Magyarországon a Dajar Kft. forgalmazza, és a hazai Tesco üzletekbe is került belőle értékesítésre. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek megtették a szükséges intézkedéseket.
Ezt a sütőformát érinti a termékvisszahívás
A vásárlóknak érdemes ellenőrizniük a termék tételazonosítóját. A visszahívás az alábbi sütőformára vonatkozik:
- termék neve: Ambition Cherry sütőforma 25×13×5 cm;
- LOT-szám: 81940AO/41721;
- származási ország: Kína;
- forgalmazó: Dajar Kft.;
- a visszahívás oka: határértéket meghaladó illékony szervesanyag-tartalom.
A kifogásolt tételt kivonták a forgalomból, és megkezdték a fogyasztóktól történő visszahívását is. A hatóság nyomon követi a vállalkozások intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, így azok megsemmisítését vagy elszállítását.
Miért jelenthet problémát az illékony szervesanyag-tartalom?
A hatóság tájékoztatása szerint az élelmiszerrel érintkező tárgyaknál az illékony szerves anyagok nem megfelelő kontrollja szennyeződést, valamint íz- és illatromlást okozhat, továbbá mikrobiológiai kockázattal, esetenként mérgező vagy allergén hatással is járhat. Emiatt az ilyen anyagokra szigorú jogszabályi követelmények vonatkoznak.
A hatóság azt javasolja, hogy aki a 81940AO/41721 LOT-számú Ambition Cherry sütőformából vásárolt, és az még a birtokában van, ne használja tovább a terméket.