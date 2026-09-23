Nagy változás jöhet a magyar boltoknál: eladhatják ezt az üzletláncot

Ismét bizonytalanná válhatott a Tesco közép-európai, ezen belül magyarországi hálózatának jövője. A Pénzcentrum a Portfolio értesüléseire hivatkozva azt írta, iparági hírek szerint egy esetleges Tesco–Kaufland üzlet lehetősége is felmerült.

Kivonulhat a Tesco Magyarországról? Komoly vevőjelölt neve került elő. Fotó: unsplash.com

A Financial Times korábbi információi szerint a Tesco brit anyavállalata a Goldman Sachs és a Citi pénzügyi tanácsadók segítségével vizsgálja a régiós érdekeltségei értékesítésének lehetőségeit. A cseh és a szlovák üzletágat állítólag a magyartól különválasztva adhatnák el.

A cseh és szlovák hálózat iránt több nemzetközi szereplő is érdeklődhet. A lehetséges jelentkezők között említették a Lidlt és a Kauflandot is birtokló Schwarz Groupot, a holland Ahold Delhaize-t, valamint a lengyel Biedronkát.

A Kaufland veheti át a magyar Tescókat?

Magyarországon a Kaufland neve merült fel lehetséges vevőként. A lánc a Lidl diszkontüzleteivel szemben nagyobb alapterületű, szélesebb választékot kínáló áruházakat működtet, ezért formátuma elméletileg illeszkedhetne a Tesco meglévő hálózatához.

A Kaufland ugyanakkor lehűtötte a kedélyeket.

„Jelenleg nem tervezzük a belépést a magyar kiskereskedelmi piacra” – közölte az áruházlánc, hozzátéve, hogy folyamatosan vizsgálják a nemzetközi piacokat.

A hazai terjeszkedést a szigorú szabályozási környezet, különösen a plázastop is megnehezíthetné.

Javultak a magyar Tesco számai

A Tesco magyarországi pénzügyi mutatói közben kedvezőbbé váltak. A Pénzcentrum szerint a vállalat árbevétele a legutóbbi üzleti évben 741,4 milliárd forintra emelkedett, adózott vesztesége pedig 10,3 milliárd forintra csökkent.

A különadók, a plázastop és a korábbi árstopok azonban továbbra is komoly terhet jelenthetnek az üzletlánc működésére és beruházásaira.

A Tesco esetleges magyarországi kivonulásáról évek óta rendszeresen megjelennek híresztelések, ám egyelőre sem az értékesítést, sem a Kaufland belépését nem jelentették be hivatalosan.