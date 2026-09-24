Magyar kutatók szén-dioxidból gyártanának üzemanyagot

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói e-üzemanyag energiahatékony előállításának lehetőségeit vizsgálják. A Janáky Csaba vezetésével folyó fejlesztés kétmilliárd forintos támogatást nyert a Misszióvezérelt Nemzeti Laboratóriumok pályázaton – közölte az egyetem.

Az e-üzemanyag előállítását magyar kutatók vizsgálják Szegeden

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A kutatók részben az áprilisban lezárult Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium projekt során megszerzett tapasztalatokra, valamint az ott kialakított infrastruktúrára építenek. A cél cseppfolyós e-üzemanyagok, köztük szintetikus repülőgép-üzemanyag, vagyis e-kerozin, valamint e-benzin előállítása megújuló villamos energia, szén-dioxid és víz felhasználásával.

Több eljárást is vizsgálnak az e-üzemanyag előállítására

Janáky Csaba közölte, hogy az e-üzemanyag előállítására több technológiai lehetőség is rendelkezésre áll. Különböző kémiai folyamatokon keresztül lehet szén-dioxidból, vízből és megújuló villamos energiából szintetikus, cseppfolyós energiahordozókat készíteni.

A kutatók több ilyen eljárást is megvizsgáltak, következő lépésként pedig azt választják ki, amely a legjobb eredményeket adja.

A professzor szerint önmagában nem számít újdonságnak, hogy szén-dioxidból és vízből, megújuló villamos energia segítségével e-üzemanyagot állítsanak elő. A szegedi kutatók célja ezért elsősorban a folyamat egyes elemeinek összehangolása.

Versenyképes árú e-kerozint és e-benzint állítanának elő

A fejlesztés központi bázisa az SZTE Science Park lesz, azon belül az SZTE Energetikai Innovációs Tesztállomás és a Greennovation Center. Itt zöld hidrogén és ipari eredetű szén-dioxid felhasználásával versenyképes árú e-kerozin és e-benzin előállítását tervezik.

Olyan folyamat kialakítása a cél, amely a villamos energiától az e-üzemanyag elkészítéséig megfelelő hatékonysággal működik, és az ipari partnerek számára is vonzó lehet.

A fejlesztés jelentőségét növeli, hogy az Európai Unióban jogszabály határozza meg, 2030-tól milyen részarányban kell szén-dioxid-alapon előállított komponenst keverni a repülőgépek, később pedig a közúti gépjárművek üzemanyagába.