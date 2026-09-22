Csehország meglépte, amit Magyarország nem mer, megfékezik az üzemanyagárakat

A prágai kormány október 1-jétől ismét közvetlenül szabályozza az üzemanyagárakat. A benzinkutak árrését literenként legfeljebb 2,5 cseh koronában határozzák meg, a dízel jövedéki adóját pedig 9,95 koronáról mintegy 8 koronára csökkentik, ami az áfahatással együtt a pénzügyminisztérium számításai szerint 2,35 koronás, vagyis körülbelül 10 centes árcsökkenést jelenthet literenként – számolt be a Euronews.

Csehország októbertől ismét szabályozza az üzemanyagárakat, és csökkenti a dízel jövedéki adóját (Fotó: Mediaworks)

Újra szabályozzák az üzemanyagárat Csehországban

A cseh kormány szeptember 21-én döntött arról, hogy október 1-jétől ismét szabályozza a benzin és a dízel árképzését. Közlésük szerint az intézkedés az uniós szabályok által megengedett legalacsonyabb szintre viszi le az adót, ami a kabinet számításai szerint az áfahatással együtt literenként mintegy 2,35 koronával csökkentheti a dízel árát.

A cseh kormány nem először nyúl ezekhez az eszközökhöz. Idén korábban már

alkalmaztak árrésszabályozást és csökkentették a dízel jövedéki adóját,

majd a korábbi szabályozás júliusban lejárt. A mostani intézkedés október 1-jétől ismét életbe lép.

A prágai kabinet a döntéssel az európai üzemanyagár-emelkedésre reagál.

Több milliárdos különadót vetnének ki a finomítókra

A cseh kormány a benzinkutak és az üzemanyag-adózás mellett a finomítók többletprofitját is megadóztatná. A 2026-ban és 2027-ben alkalmazandó különadó a 2025-höz képest bekövetkező bruttó finomítói árrésnövekedés 50 százalékát érintené.

A cseh pénzügyminisztérium szerint nem a teljes finomítói árrést adóztatnák meg, hanem kizárólag a 2025-ös szinthez képest jelentkező növekedést. A tárca számítása szerint az intézkedés 2026-ban hozzávetőleg 5,5 milliárd cseh koronás bevételt hozhat az államnak.

A háttérben az áll, hogy a nyersolaj és a finomított termékek ára eltérő ütemben változott. A cseh pénzügyminisztérium szerint miközben a nyersolaj ára stabilizálódott vagy csökkent, a késztermékek, különösen a dízel ára magasabb szinten maradt, így jelentősen nőtt a nyersanyagköltség és az értékesítési ár közötti különbség.

Európában is komoly nyomás alatt vannak az üzemanyagárak

A cseh döntés egy olyan időszakban született, amikor