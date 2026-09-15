Betelt a pohár a fuvarozóknál, demonstrációval fenyegetnek az üzemanyagárak miatt

A három legnagyobb hazai fuvarozói érdekképviselet azonnali egyeztetést kezdeményezett a kormánnyal, mert szerintük az emelkedő üzemanyagárak újabb súlyos terhet jelentenek a közúti árufuvarozásnak. A Magyar Nemzet által is ismertetett követelések között a jövedékiadó-visszatérítés, az útdíj csökkentése és a piacvédelem erősítése is szerepel.

Utcára vonulhatnak a fuvarozók a magas üzemanyagárak miatt, lépéseket várnak a kormánytól (Fotó: BACHPEKARYMATE)

Az egekbe szökő üzemanyagárak miatt kerültek nehéz helyzetbe a fuvarozók

A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a NiT Hungary a miniszterelnökhöz, valamint a gazdasági és energiaügyi, illetve a közlekedési és beruházási miniszterhez fordult. A három szervezet a hazai áru- és személyszállító vállalkozások több mint kétharmadát képviseli.

A fuvarozók szerint az ágazat különösen érzékeny a gázolaj árának változására, hiszen a közúti fuvarozás a hazai árumozgatás mintegy háromnegyedét végzi, és a GDP körülbelül négy százalékát állítja elő. A mintegy 12 ezer magyar fuvarozó 90 százaléka kis- és középvállalkozás. A dráguló gázolaj költségei ráadásul gyorsan megjelennek a vállalkozások működésében. A fuvarozók ugyanakkor csak korlátozottan tudják a többletköltségeket beépíteni a fuvardíjakba, különösen az erős nemzetközi verseny miatt.

A NiT Hungary Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete elfogadhatatlannak nevezte a Magyar Péter által bejelentett, a dízelautók tulajdonosainak havi 5 ezer forintos támogatását. A szervezet szerint az intézkedés tovább súlyosbítja a mintegy 11 600 hazai fuvarozó veszteségeit, miközben az ágazat a GDP mintegy 4 százalékát adja, és a hazai gázolaj több mint felét használja fel.

A NiT Hungary az elszabadult gázolajárak kompenzálására azonnali támogatást sürget, és jelezte, hogy a miniszterelnökhöz, valamint az illetékes szakminiszterhez fordul. Közleményüket határozott üzenettel zárták:

lépni fogunk, lépnünk kell”.

A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete szintén tiltakozott a döntés ellen.

Hónapok óta jelezzük, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó kkv-kat. [...] Most megszületett a kormány döntése – csak éppen a fuvarozókról ismét megfeledkeztek.”

– fogalmaztak.