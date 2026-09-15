Betelt a pohár a fuvarozóknál, demonstrációval fenyegetnek az üzemanyagárak miatt

A három legnagyobb hazai fuvarozói érdekképviselet azonnali egyeztetést kezdeményezett a kormánnyal, mert szerintük az emelkedő üzemanyagárak újabb súlyos terhet jelentenek a közúti árufuvarozásnak. A Magyar Nemzet által is ismertetett követelések között a jövedékiadó-visszatérítés, az útdíj csökkentése és a piacvédelem erősítése is szerepel.
Az egekbe szökő üzemanyagárak miatt kerültek nehéz helyzetbe a fuvarozók
A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a NiT Hungary a miniszterelnökhöz, valamint a gazdasági és energiaügyi, illetve a közlekedési és beruházási miniszterhez fordult. A három szervezet a hazai áru- és személyszállító vállalkozások több mint kétharmadát képviseli.
A fuvarozók szerint az ágazat különösen érzékeny a gázolaj árának változására, hiszen a közúti fuvarozás a hazai árumozgatás mintegy háromnegyedét végzi, és a GDP körülbelül négy százalékát állítja elő. A mintegy 12 ezer magyar fuvarozó 90 százaléka kis- és középvállalkozás. A dráguló gázolaj költségei ráadásul gyorsan megjelennek a vállalkozások működésében. A fuvarozók ugyanakkor csak korlátozottan tudják a többletköltségeket beépíteni a fuvardíjakba, különösen az erős nemzetközi verseny miatt.
A NiT Hungary Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete elfogadhatatlannak nevezte a Magyar Péter által bejelentett, a dízelautók tulajdonosainak havi 5 ezer forintos támogatását. A szervezet szerint az intézkedés tovább súlyosbítja a mintegy 11 600 hazai fuvarozó veszteségeit, miközben az ágazat a GDP mintegy 4 százalékát adja, és a hazai gázolaj több mint felét használja fel.
A NiT Hungary az elszabadult gázolajárak kompenzálására azonnali támogatást sürget, és jelezte, hogy a miniszterelnökhöz, valamint az illetékes szakminiszterhez fordul. Közleményüket határozott üzenettel zárták:
lépni fogunk, lépnünk kell”.
A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete szintén tiltakozott a döntés ellen.
Hónapok óta jelezzük, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó kkv-kat. [...] Most megszületett a kormány döntése – csak éppen a fuvarozókról ismét megfeledkeztek.”
– fogalmaztak.
A szervezet szerint miközben a dízelautósok támogatást kapnak, a mezőgazdasági felhasználók pedig visszakapják a teljes jövedéki adót, a közúti fuvarozók továbbra is teljes áron tankolnak.
Ez számunkra elfogadhatatlan, érthetetlen és arculcsapással ér fel!”
– hangsúlyozták.
A fuvarozók abban bíznak, hogy a dízeltámogatás csak egy átfogó intézkedéscsomag első része, és a kormány rövid időn belül a fuvarozó vállalkozások számára is bejelent támogatást. Ellenkező esetben szerintük a kormány a kialakult súlyos helyzetben tudatosan magára hagyta a magyar fuvarozó kkv-kat.
Nem csak az üzemanyagár miatt kérnek segítséget
A fuvarozók nem egyszerűen olcsóbb gázolajat szeretnének, hanem több konkrét kormányzati intézkedést javasolnak az ágazat terheinek enyhítésére. Az egyik legfontosabb követelésük a teljes jövedékiadó-visszatérítés lehetőségének megteremtése az év végéig, a közel-keleti válsághoz kapcsolódó ideiglenes állami támogatási keret, a METSAF terhére.
Emellett azonnali, tízszázalékos útdíjcsökkentést vagy ezzel egyenértékű adótámogatást sürgetnek. Javaslataik között szerepel az iparűzési adó elszámolhatóságának módosítása is, amellyel szerintük mérsékelhető lenne a külföldi fuvarozókkal szembeni versenyhátrány. A szervezetek a HU-GO útdíjrendszer felülvizsgálatát és az útdíjcsalások visszaszorítását is szükségesnek tartják. Hatékonyabb ellenőrzést szeretnének a külföldi fuvarozókkal szemben a határokon, valamint a fel- és lerakóhelyeken.
A fuvarozók szerint azonban most már nincs idő hosszú egyeztetésekre. A három szervezet még ezen a héten személyesen tárgyalna a döntéshozókkal.Ha erre nem kerül sor, országos demonstrációval készülnek nyomatékot adni követeléseiknek.