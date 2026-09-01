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gázolaj

Ismét változik az üzemanyagár Magyarországon, mutatjuk a friss számokat

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Emelkedett a benzin és a gázolaj országos átlagára Magyarországon. Az üzemanyagár szeptember 1-jei adatai szerint a 95-ös benzin literenként 4, a gázolaj 1 forinttal drágult a múlt hét második feléhez képest.
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gázolajbenzinüzemanyagár

A Holtankoljak.hu keddi adatai alapján a 95-ös benzin országos átlagára jelenleg 602 forint literenként, ami 4 forintos emelkedést jelent a múlt hét második feléhez képest. A gázolaj átlagára 678 forint literenként, ennél 1 forintos drágulást mértek. Az egyes töltőállomások árai természetesen eltérhetnek az országos átlagtól.

Üzemanyagár: Emelkedtek a hazai átlagárak: a 95-ös benzin 602, a gázolaj 678 forintba kerül literenként. A Holtankoljak.hu rendszere is megváltozott (illusztráció)
Üzemanyagár: Emelkedtek a hazai átlagárak: a 95-ös benzin 602, a gázolaj 678 forintba kerül literenként. A Holtankoljak.hu rendszere is megváltozott (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Üzemanyagár: emelkedik a benzin országos átlagára

A mai országos átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 602 Ft/liter
  • Gázolaj: 678 Ft/liter

Korábban kedden arról is beszámoltunk, hogy fontos változás történt az üzemanyagárakról szóló tájékoztatásban. A Holtankoljak.hu átalakította rendszerét, és mostantól minden hétköznap a magyarországi kutak tényleges kiskereskedelmi áraiból számított országos átlagárakat közli. A változtatás célja, hogy az autósok pontosabb képet kapjanak arról, mennyibe kerül aktuálisan a benzin és a gázolaj.

Pénteken kedvező változásokról számoltunk be a hazai üzemanyagárakkal kapcsoaltban.

 

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