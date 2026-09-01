Ismét változik az üzemanyagár Magyarországon, mutatjuk a friss számokat

A Holtankoljak.hu keddi adatai alapján a 95-ös benzin országos átlagára jelenleg 602 forint literenként, ami 4 forintos emelkedést jelent a múlt hét második feléhez képest. A gázolaj átlagára 678 forint literenként, ennél 1 forintos drágulást mértek. Az egyes töltőállomások árai természetesen eltérhetnek az országos átlagtól.
Üzemanyagár: emelkedik a benzin országos átlagára
A mai országos átlagárak a következők:
- 95-ös benzin: 602 Ft/liter
- Gázolaj: 678 Ft/liter
Korábban kedden arról is beszámoltunk, hogy fontos változás történt az üzemanyagárakról szóló tájékoztatásban. A Holtankoljak.hu átalakította rendszerét, és mostantól minden hétköznap a magyarországi kutak tényleges kiskereskedelmi áraiból számított országos átlagárakat közli. A változtatás célja, hogy az autósok pontosabb képet kapjanak arról, mennyibe kerül aktuálisan a benzin és a gázolaj.
Pénteken kedvező változásokról számoltunk be a hazai üzemanyagárakkal kapcsoaltban.