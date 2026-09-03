Ennek nem fognak örülni az autósok, újabb jelentős változás az üzemanyag árában

Ismét emelkedett az üzemanyagár Magyarországon: a Holtankoljak.hu aktuális adatai szerint szeptember 3-án a 95-ös benzin országos átlagára 7 forinttal, a gázolajé pedig 10 forinttal nőtt az előző napi értékhez képest. A 95-ös benzin országos átlagára így 609 forint literenként, míg a gázolajé 688 forint literenként.

Újra emelkedett az üzemanyagár Magyarországon: a benzin 609, a gázolaj 688 forintba kerül átlagosan, miközben hetek óta változnak az árak (illusztráció)

Fotó: 123RF

Az elmúlt hetekben többször változott az üzemanyagár

Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban többször is módosultak országszerte. Szeptember 1-jén a 95-ös benzin átlagára 4, a gázolajé 1 forinttal emelkedett a korábbi értékhez képest. Augusztus végén ugyanakkor még kedvezőbb változás történt: augusztus 28-tól a gázolaj ára csökkent, miközben a benzin ára nem változott.

Szeptember 3-án az országos átlagárak így alakulnak:

95-ös benzin: 609 Ft/liter

Gázolaj: 688 Ft/liter

A most közölt összegek országos átlagárak, ezért az egyes töltőállomásokon ennél alacsonyabb vagy magasabb árakkal is találkozhatnak az autósok.