Ezt minden magyar autósnak tudnia kell: hétfőtől újabb változás jön a benzinkutakon

Újabb drágulási hullámmal indul a hét a hazai üzemanyagkutakon, ami érzékenyen érintheti a magyar autósok pénztárcáját. Szeptember 7-én, hétfőtől ugyanis ismét megváltoznak az árak a benzinkutakon: a holtankoljak.hu iparági szakportál információi szerint a hét első napján mind a benzin, mind a gázolaj esetében jelentősebb áremelkedéssel kell számolniuk a járművezetőknek.

Üzemanyagár-változás hétfőtől: újabb áremelés jön a benzinkutakon

Fotó: 123RF

Üzemanyagár: így változik

A hétfői árváltozás mértéke a következőképpen alakul:

95-ös benzin: literenként átlagosan 7 forinttal emelkedik a nagykereskedelmi ár.

literenként átlagosan emelkedik a nagykereskedelmi ár. Gázolaj (dízel): literenként átlagosan 9 forinttal kell majd többet fizetni.

Az emelés után az átlagárak az alábbi szinteken mozoghatnak a hazai töltőállomásokon (bár fontos megjegyezni, hogy az egyes kutak és hálózatok árai között továbbra is jelentős, akár 20-30 forintos eltérések is tapasztalhatók, különösen az autópályák mentén):

95-ös benzin átlagára: kb. 612 Ft/liter

kb. Gázolaj átlagára: kb. 624 Ft/liter

Mi áll a háttérben?

Az üzemanyagárak újbóli emelkedése mögött elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulása áll. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára az elmúlt napokban ismét emelkedő pályára állt a globális ellátási aggodalmak és a kitermeléssel kapcsolatos bizonytalanságok miatt.

Ezzel párhuzamosan a forint árfolyama is gyengülést mutatott a dollárral szemben. Mivel a nemzetközi olajkereskedelem dolláralapú, a hazai fizetőeszköz gyengülése automatikusan megdrágítja az importot, amit a nagykereskedők kénytelenek beépíteni a fogyasztói árakba.

A szakértők szerint a következő hetekben is hullámzó árakra kell készülniük a magyar autósoknak, így aki teheti, annak érdemes még a nagyobb drágulási hullámok előtt feltöltenie a járműve üzemanyagtartályát.