Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
üzemanyagár változás

Ezt minden magyar autósnak tudnia kell: hétfőtől újabb változás jön a benzinkutakon

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb üzemanyagár-változás lép életbe hétfőtől a benzinkutakon. Jelentősen emelkedik a benzin és a gázolaj ára is. Mutatjuk, mennyit kell fizetni hétfőtől!
Link másolása
Vágólapra másolva!
üzemanyagár változásbenzinkútbenzin

Újabb drágulási hullámmal indul a hét a hazai üzemanyagkutakon, ami érzékenyen érintheti a magyar autósok pénztárcáját. Szeptember 7-én, hétfőtől ugyanis ismét megváltoznak az árak a benzinkutakon: a holtankoljak.hu iparági szakportál információi szerint a hét első napján mind a benzin, mind a gázolaj esetében jelentősebb áremelkedéssel kell számolniuk a járművezetőknek.

Üzemanyagár-változás hétfőtől: újabb áremelés jön a benzinkutakon
Üzemanyagár-változás hétfőtől: újabb áremelés jön a benzinkutakon
Fotó: 123RF

Üzemanyagár: így változik

A hétfői árváltozás mértéke a következőképpen alakul:

  • 95-ös benzin: literenként átlagosan 7 forinttal emelkedik a nagykereskedelmi ár.
  • Gázolaj (dízel): literenként átlagosan 9 forinttal kell majd többet fizetni.

Az emelés után az átlagárak az alábbi szinteken mozoghatnak a hazai töltőállomásokon (bár fontos megjegyezni, hogy az egyes kutak és hálózatok árai között továbbra is jelentős, akár 20-30 forintos eltérések is tapasztalhatók, különösen az autópályák mentén):

  • 95-ös benzin átlagára: kb. 612 Ft/liter
  • Gázolaj átlagára: kb. 624 Ft/liter

Mi áll a háttérben?

Az üzemanyagárak újbóli emelkedése mögött elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulása áll. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára az elmúlt napokban ismét emelkedő pályára állt a globális ellátási aggodalmak és a kitermeléssel kapcsolatos bizonytalanságok miatt.

Ez is érdekelhet:

„Megnézem az árakat, és amire nem futja, mert tankolnom kell azt nem veszem meg” – újabb brutális drágulás jöhet a benzinkutakon

Ezzel párhuzamosan a forint árfolyama is gyengülést mutatott a dollárral szemben. Mivel a nemzetközi olajkereskedelem dolláralapú, a hazai fizetőeszköz gyengülése automatikusan megdrágítja az importot, amit a nagykereskedők kénytelenek beépíteni a fogyasztói árakba.

A szakértők szerint a következő hetekben is hullámzó árakra kell készülniük a magyar autósoknak, így aki teheti, annak érdemes még a nagyobb drágulási hullámok előtt feltöltenie a járműve üzemanyagtartályát.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!