Megszólalt a MOL a kormány döntéséről

Napokon belül üzemanyaghiány alakulhatna ki Magyarországon, ha bevezetnék a védett árat – figyelmeztetett a MOL a lapunknak küldött sajtóközleményében. A vállalat szerint az intézkedés azonnal kiszorítaná az üzemanyagimportot a hazai piacról.
A MOL szerint üzemanyaghiányhoz vezetne a védett ár
A társaság úgy látja, hogy a kieső mennyiség stratégiai készletekből történő pótlása „hazardírozás lenne”. Ezért támogatja a kormányzat intézkedését, amely a védett ár bevezetése helyett a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportokat segíti.
A közlemény szerint az elmúlt napok nemzetközi eseményei tovább nehezítették az ellátást. A Hormuzi-szorosnál kialakult konfliktus és az orosz energetikai létesítményeket érő ukrán támadások miatt egyszerre esett ki a piacról két meghatározó dízel- és kerozinszállító térség, a Közel-Kelet és Oroszország.
A MOL által idézett júliusi adatok szerint a globális dízelexport az év elejéhez képest 21 százalékkal csökkent. A benzinexport a tavalyi szinthez viszonyítva 14 százalékkal esett vissza.
Az uniós szankciók az orosz kőolajból előállított termékek behozatalát is tiltják, ami a vállalat szerint visszavetette az Indiából és Törökországból érkező dízel mennyiségét. Az alacsony folyóvízállás közben a kontinens belsejébe tartó szállítást nehezíti.
Drágulás és szűkülő kínálat nehezíti az ellátást
Az őszi európai és amerikai finomítói karbantartások tovább csökkentik a termelést. Eközben a következő mintegy hatvan napban érkezik el az európai gázolajpiac éves csúcsszezonja. A közlemény szerint szeptember 8-án a kőolaj ára 53 százalékkal, az európai dízelé pedig 89 százalékkal haladta meg az iráni háború előtti szintet.
A magyarországi kiskereskedelmi üzemanyagárak ugyanakkor a MOL tájékoztatása szerint továbbra is az uniós átlag alatt vannak. A vállalat hangsúlyozta: ha a hazai árszint jelentősen elmarad a régióétól, az importőrőrök nem hoznak üzemanyagot Magyarországra. A társaság szerint ezért az import fenntartása az egyik legfontosabb feladat. Magyarországot eddig sikerült megóvni a termékhiánytól.
Megérkezhet a 700 forintos benzin és a 900 forintos dízel? A szakértő négy forgatókönyvet lát az üzemanyagárak alakulására
A világpiaci olajárak alakulása miatt továbbra is bizonytalan, mikor tetőzik a magyarországi benzin és dízel ára. Az Origónak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója kifejtette: az üzemanyagár alakulását a következő hetekben a Hormuzi-szoros helyzete, az orosz dízelexport és a forint árfolyama is meghatározhatja, a legrosszabb forgatókönyv szerint pedig akár 900 forintos dízelár is jöhet.