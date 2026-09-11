Megszólalt a MOL a kormány döntéséről

Napokon belül üzemanyaghiány alakulhatna ki Magyarországon, ha bevezetnék a védett árat – figyelmeztetett a MOL a lapunknak küldött sajtóközleményében. A vállalat szerint az intézkedés azonnal kiszorítaná az üzemanyagimportot a hazai piacról.

Napokon belül benzin- és dízelhiányt okozhatna a védett ár a MOL szerint. Az üzemanyaghiány veszélyére a szűkülő kínálat és az import kiesése miatt intenek (illusztráció)

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A MOL szerint üzemanyaghiányhoz vezetne a védett ár

A társaság úgy látja, hogy a kieső mennyiség stratégiai készletekből történő pótlása „hazardírozás lenne”. Ezért támogatja a kormányzat intézkedését, amely a védett ár bevezetése helyett a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportokat segíti.

A közlemény szerint az elmúlt napok nemzetközi eseményei tovább nehezítették az ellátást. A Hormuzi-szorosnál kialakult konfliktus és az orosz energetikai létesítményeket érő ukrán támadások miatt egyszerre esett ki a piacról két meghatározó dízel- és kerozinszállító térség, a Közel-Kelet és Oroszország.

A MOL által idézett júliusi adatok szerint a globális dízelexport az év elejéhez képest 21 százalékkal csökkent. A benzinexport a tavalyi szinthez viszonyítva 14 százalékkal esett vissza.

Az uniós szankciók az orosz kőolajból előállított termékek behozatalát is tiltják, ami a vállalat szerint visszavetette az Indiából és Törökországból érkező dízel mennyiségét. Az alacsony folyóvízállás közben a kontinens belsejébe tartó szállítást nehezíti.