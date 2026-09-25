Kiszivárgott a vagyonadó listája: mutatjuk, mi minden után fizethetnek a magyarok

Számolni kellene az értékpapírokkal, más befektetésekkel, céges részesedésekkel és követelésekkel is. A lista ennél is tovább megy: a kriptoeszközök, a megtakarítási elemet tartalmazó életbiztosítások, valamint az önkéntes nyugdíjpénztári és nyugdíj-előtakarékossági megtakarítások is beleszámíthatnak a vagyonba.

Nem automatikusan a teljes összeg után kellene azonban fizetni. A tervek szerint az igazolt tartozások egy részét le lehetne vonni, és csak az így kiszámított nettó vagyon egymilliárd forint feletti részét terhelné az 1 százalékos vagyonadó.

Már egy 10 millió forintnál drágább autó is beleszámíthat

A tervezet kivételeket is tartalmazhat. Nem vennék figyelembe például a személyes használatú, darabonként legfeljebb egymillió forintot érő ingóságokat, valamint a lakás mindennapi használatához szükséges berendezéseket. A műtárgyak és gyűjtemények azonban nem tartoznának ebbe a körbe.

Az autóknál tízmillió forint lehet az egyik fontos határ. Az ennél alacsonyabb értékű személygépkocsit nem kellene beleszámítani a vagyonba, egy tízmillió forintnál értékesebb autó viszont már bekerülhetne az adóalapba.

Az érintetteknek a terveket alapján saját maguk kellene megállapítaniuk az adójukat. Ha a szabályokat még 2026-ban elfogadják, a Világgazdaság értesülése szerint az első befizetésre 2027-ben kerülhet sor.