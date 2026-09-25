Kiszivárgott a vagyonadó listája: mutatjuk, mi minden után fizethetnek a magyarok

A vagyonadó bevezetését a kormány korábban már megerősítette. Kármán András pénzügyminiszter parlamenti meghallgatásán is arról beszélt, hogy az új adót bevezetik, a korábban ismertetett tervek pedig egymilliárd forintos értékhatárról és 1 százalékos adóról szóltak. A részletes szabályok azonban még készülnek. A Világgazdaság most olyan információkhoz jutott, amelyekből az is látszik, milyen vagyontárgyak számíthatnak majd az adó megállapításakor.
Mi után kell vagyonadót fizetni?
A lap által megismert elképzelések szerint a belföldi magánszemélyek teljes magyarországi és külföldi vagyonát figyelembe vennék. Az adó alapjába bekerülnének az ingatlanok, az autók és más értékes ingóságok, valamint a készpénz és a bankszámlákon tartott pénz is.
Számolni kellene az értékpapírokkal, más befektetésekkel, céges részesedésekkel és követelésekkel is. A lista ennél is tovább megy: a kriptoeszközök, a megtakarítási elemet tartalmazó életbiztosítások, valamint az önkéntes nyugdíjpénztári és nyugdíj-előtakarékossági megtakarítások is beleszámíthatnak a vagyonba.
Nem automatikusan a teljes összeg után kellene azonban fizetni. A tervek szerint az igazolt tartozások egy részét le lehetne vonni, és csak az így kiszámított nettó vagyon egymilliárd forint feletti részét terhelné az 1 százalékos vagyonadó.
Már egy 10 millió forintnál drágább autó is beleszámíthat
A tervezet kivételeket is tartalmazhat. Nem vennék figyelembe például a személyes használatú, darabonként legfeljebb egymillió forintot érő ingóságokat, valamint a lakás mindennapi használatához szükséges berendezéseket. A műtárgyak és gyűjtemények azonban nem tartoznának ebbe a körbe.
Az autóknál tízmillió forint lehet az egyik fontos határ. Az ennél alacsonyabb értékű személygépkocsit nem kellene beleszámítani a vagyonba, egy tízmillió forintnál értékesebb autó viszont már bekerülhetne az adóalapba.
Az érintetteknek a terveket alapján saját maguk kellene megállapítaniuk az adójukat. Ha a szabályokat még 2026-ban elfogadják, a Világgazdaság értesülése szerint az első befizetésre 2027-ben kerülhet sor.