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kármán andrás

Kiszivárgott a vagyonadó listája: mutatjuk, mi minden után fizethetnek a magyarok

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A Világgazdaság értesülése szerint már körvonalazódnak a készülő szabályok, amelyek alapján az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyon után évente 1 százalékos adót kellene fizetni. Ingatlan, autó, készpénz, befektetés, sőt még kriptovaluta és nyugdíj-megtakarítás is beleszámíthat a vagyonadó alapjába.
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kármán andráskormányvagyonadópénz

A vagyonadó bevezetését a kormány korábban már megerősítette. Kármán András pénzügyminiszter parlamenti meghallgatásán is arról beszélt, hogy az új adót bevezetik, a korábban ismertetett tervek pedig egymilliárd forintos értékhatárról és 1 százalékos adóról szóltak. A részletes szabályok azonban még készülnek. A Világgazdaság most olyan információkhoz jutott, amelyekből az is látszik, milyen vagyontárgyak számíthatnak majd az adó megállapításakor.

Ingatlan, autó, készpénz, befektetés és kriptovaluta is beleszámíthat a vagyonadó alapjába.Ezen vagyontárgyakat érinthet az új adó (A képen Kármán András pénzügyminiszter)
Ingatlan, autó, készpénz, befektetés és kriptovaluta is beleszámíthat a vagyonadó alapjába. Ezen  vagyontárgyakat érinthet az új adó (A képen Kármán András pénzügyminiszter) Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mi után kell vagyonadót fizetni?

A lap által megismert elképzelések szerint a belföldi magánszemélyek teljes magyarországi és külföldi vagyonát figyelembe vennék. Az adó alapjába bekerülnének az ingatlanok, az autók és más értékes ingóságok, valamint a készpénz és a bankszámlákon tartott pénz is.

Számolni kellene az értékpapírokkal, más befektetésekkel, céges részesedésekkel és követelésekkel is. A lista ennél is tovább megy: a kriptoeszközök, a megtakarítási elemet tartalmazó életbiztosítások, valamint az önkéntes nyugdíjpénztári és nyugdíj-előtakarékossági megtakarítások is beleszámíthatnak a vagyonba.

Nem automatikusan a teljes összeg után kellene azonban fizetni. A tervek szerint az igazolt tartozások egy részét le lehetne vonni, és csak az így kiszámított nettó vagyon egymilliárd forint feletti részét terhelné az 1 százalékos vagyonadó.

Már egy 10 millió forintnál drágább autó is beleszámíthat

A tervezet kivételeket is tartalmazhat. Nem vennék figyelembe például a személyes használatú, darabonként legfeljebb egymillió forintot érő ingóságokat, valamint a lakás mindennapi használatához szükséges berendezéseket. A műtárgyak és gyűjtemények azonban nem tartoznának ebbe a körbe.

Az autóknál tízmillió forint lehet az egyik fontos határ. Az ennél alacsonyabb értékű személygépkocsit nem kellene beleszámítani a vagyonba, egy tízmillió forintnál értékesebb autó viszont már bekerülhetne az adóalapba.

Az érintetteknek a terveket alapján saját maguk kellene megállapítaniuk az adójukat. Ha a szabályokat még 2026-ban elfogadják, a Világgazdaság értesülése szerint az első befizetésre 2027-ben kerülhet sor.

 

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