Máris kiábrándultak a vállalkozók: a tervezett vagyonadó miatt úgy érzik, bűnözőként kezelik őket

Vállalkozók a vagyonadóról: nem büntetést, hanem megbecsülést szeretnének

A JVSZ negyven éve képviseli a hazai vállalkozói szektort. A szövetség akkor jött létre, amikor Magyarországon megjelentek az első vegyes vállalatok, vagyis a hazai és külföldi tulajdonosok közös cégei. Tagsága cégcsoportokon keresztül mintegy ezer vállalatot fog össze, amelyek a magyar GDP több mint harmadát adják. A szervezet elnöke, Csorbai Hajnalka, aki május óta tölti be a tisztséget, egy háttérbeszélgetésén arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalkozók körében érezhető a kiábrándultság. Szerinte ennek elsősorban nem az adó összege, hanem a kommunikáció az oka.

A vállalkozókban van egyfajta kiábrándultság a vagyonadó kommunikációja miatt, szeretnék, ha a helyén kezelnék a komoly munkával elért sikereiket.”

– fogalmazott az Index cikkében Csorbai Hajnalka, aki szerint különbséget kell tenni a tisztességesen felépített vagyon és a bűncselekményből származó vagyon között. A vállalkozói teljesítményt nem büntetendő magatartásként kellene kezelni, hanem olyan eredményként, amelyből mások is példát meríthetnek.

Ha valaki bűnöző, akkor ne vagyonadót fizessen, hanem álljon bíróság elé. Aki viszont sikeres vállalkozó, azt példaképnek kell állítani.”

A JVSZ szerint a sikeres vállalkozások történeteit éppen ezért érdemes lenne megmutatni a többi piaci szereplőnek is. A szövetség elemzését több minisztériumnak is elküldte, és tudomásuk szerint az bekerült az egyeztetési folyamatba.