Románia magasabb kötvényhozamot kínál a véradóknak – százmilliókat hozott a különleges program

Románia a véradás ösztönzését az állam finanszírozásával kapcsolta össze: a donorok a többi lakossági befektetőnél kedvezőbb feltételekkel vásárolhatnak állampapírokat – számolt be róla a Bloomberg.

A véradás után a romániai donorok magasabb állampapírhozamot érhetnek el

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A véradók számára elérhető állampapírok éves hozama meghaladja a 7 százalékot, ami mintegy egy százalékponttal magasabb a többi lakossági befektetőnek kínált hozamnál.

A konstrukció kettős célt szolgál: ösztönzi a véradást, miközben újabb forrást biztosít az állam finanszírozásához. A lakossági befektetők – köztük a véradóknak kínált állampapírok vásárlói – jelenleg a román kormány hitelfelvételeinek csaknem ötödét biztosítják a Bloomberg szerint.

A véradóknak szóló állampapírok nem új elemei a román finanszírozási rendszernek: a pénzügyminisztérium adatai szerint már 2023-ban 641 millió lej értékben jegyeztek véradóknak fenntartott részleteket a Fidelis lakossági állampapírprogramban.

Kevés reklámot igényel a véradási program

A kezdeményezést 2023-ban egy népszerű rádióállomással együttműködve indították el. Ștefan Nanu, a román államkincstár vezetője szerint azóta az államnak alig kell pénzt fordítania a program népszerűsítésére, mivel a televíziós csatornák is térítésmentesen beszámolnak róla.

A Bloomberg nem közölte, hogy a program indulása óta összesen mekkora összeget fektettek a véradóknak kínált állampapírokba. A lap szerint azonban már több ezer lakossági befektető élt a magasabb hozam lehetőségével.

A költségvetési hiány miatt is fontosak a lakossági befektetők

A lakossági forrásbevonás különösen fontos Románia számára a költségvetés helyzete miatt. A lap szerint 2025-ben Romániában volt a legmagasabb a költségvetési hiány az Európai Unióban: a deficit elérte a GDP 7,9 százalékát.

Bukarest az elmúlt időszakban kiadáscsökkentő és adóemelő intézkedéseket is elfogadott, miközben az Európai Unió a költségvetés rendezését célzó további reformokat vár az országtól.

A véradóknak kínált kedvezőbb állampapírhozam így egyszerre szolgál társadalmi és pénzügyi célt: a donorok ösztönzése mellett hozzájárul ahhoz is, hogy a román állam nagyobb arányban támaszkodhasson a lakossági megtakarításokra.