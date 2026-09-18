Reagált a MÁV-csoport: ekkora kár érte a VOLÁNBUSZ Zrt.-t

A Volánbuszt és jogelődjeit érintő komplex nyomozás egy 2015 és 2018 közötti, gyaníthatóan csalárd jogviszonyok létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos, szerteágazó ügycsoportra vonatkozik, amely 10 milliárd forintos nagyságrendű vagyoni hátrányt okozott a cégcsoportnak és így közvetetten az államnak is - olvasható a MÁV-csoport témában írt közleményében.

10 milliárd Ft-ot meghaladó kár érte a VOLÁNBUSZ Zrt.-t / Fotó: Inter Traction Electrics Kft. / Facebook

10 milliárd Ft-ot meghaladó kár érte a VOLÁNBUSZ Zrt.-t

A társaság későbbi menedzsmentje érzékelte, milyen szövevényes és valószínűsíthetően a jó erkölcsbe ütköző jogviszonyok jöttek létre a korábbi időszakban, ezért az érintett szerződéseket azonnal felmondta, a kifizetéseket felfüggesztette és megtette a szükséges jogi lépéseket, melynek eredményeként megindultak polgári peres és büntetőeljárások.

A VOLÁN-csoport, illetőleg a jelenlegi MÁV-csoport társaságai minden lehetséges polgári jogi intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az őket ért, 10 milliárd forintot meghaladó kár megtérítésére sor kerülhessen, továbbá a maradéktalanul együttműködnek az eljáró nyomozó- és vádhatósággal.

A folyamatban lévő ügyek részleteiről a társaság a nyomozás érdekeire való tekintettel nem tud és nem is kíván további felvilágosítást adni.

Szabadlábra helyzeték a Volánbusz-ügy harmadik gyanúsítottját

A Volánbusz-ügy harmadik gyanúsítottjával szemben elutasította az ügyészség letartóztatásra irányuló indítványát a Budai Központi Kerületi Bíróság. A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtök délelőtti tájékoztatása szerint az ügyben eddig öt embert hallgattak ki gyanúsítottként. A nyomozás az „önálló intézkedésre jogosult személy” által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette, valamint más korrupciós bűncselekmények miatt folyik. A további részleteket ITT lehet elolvasni!