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Volkswagen

Eltűnhet egy népszerű autómárka: drámai döntésre készül a Volkswagen

6 perce
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Nemcsak gyárbezárásokkal és tömeges elbocsátásokkal járhat a Volkswagen megszorító programja: egy kiszivárgott belső dokumentum szerint egy teljes, 76 éves autómárka is eltűnhet.
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Volkswagenbelső dokumentumseatdöntés

Bár a Volkswagen drasztikus költségcsökkentési programja eredetileg csak egy-két gyár bezárását irányozta elő, a folyamat végül egy teljes autómárka megszűnéséhez vezethet. A gyárbezárásokról és a közel 100 ezer munkahelyet érintő elbocsátásokról szóló hírek után egy kiszivárgott belső dokumentum most arra utal, hogy a VW konszern 2029 végéig teljesen kivezetheti a Seat márkát, és a spanyolországi tevékenységét kizárólag a Cuprára összpontosítja – írja a Carscoops

Volkswagen
Már a Volkswagen hosszú távú terveiben sem szerepel az egyik 76 éves autómárka, amelynek sorsa egy kiszivárgott belső dokumentum szerint 2029 végéig végleg megpecsételődhet.
Fotó: JAN WOITAS / DPA/AFP

A Seat fokozatosan fog eltűnni a piacról?

Egy német lap információi szerint kiszivárgott az a bizalmas dokumentum, amelyet a vállalat szeptember 3-i és 4-i felügyelőbizottsági ülésére készítettek. A jelentésből kiderül, hogy a Seatot már teljesen kihagyták a konszern hosszú távú stratégiai terveiből, így a márka a következő három évben fokozatosan el fog tűnni a piacról.

A Seat márkát fokozatosan, tervszerűen és költséghatékony módon, legkésőbb 2029 végéig kivezetjük a piacról. Ezzel párhuzamosan biztosítjuk a meglévő ügyfelek folyamatos támogatását – például a szervizszolgáltatásokat –, valamint a hatályos kötelezettségek teljesítését

 – idézi a WirtschaftsWoche a a cég belső dokumentumát.

31 January 2025, Bavaria, Munich: The brand logo and the lettering of the car manufacturer Seat can be seen at a branch of the company in Munich (Bavaria) on January 31, 2025. Seat S.A. is a subsidiary of the parent company Volkswagen AG. Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Volkswagen megszünteti a Seat márkát
Fotó: DPA/AFP

Mi áll a döntés hátterében? 

A spanyolországi erőforrásokat így teljesen a Cuprára csoportosíthatják át. Ez a márka 2018-ban vált ki az 1950-ben alapított, majd az 1980-as évektől a Volkswagen kötelékébe tartozó Seatból. A döntés hátterében egyértelműen a tavalyi értékesítési adatok állnak: bár a két márka 2025-ben közösen rekordmennyiségű, 586 300 járművet értékesített, a belső arányok eltolódtak. 

Míg a Cupra kiszállításai 33 százalékkal valósággal kilőttek, addig a Seat eladásai 17 százalékkal visszaestek. 

A VW-csoport hosszú távú célja, hogy a jövőben a Cupra önállóan is képes legyen hozni az évi 500–600 ezres darabszámot.

PRODUCTION - 07 March 2025, Lower Saxony, Wolfsburg: An employee installs seats in a new Volkswagen Tayron at the VW main plant. Photo: Julian Stratenschulte/dpa (Photo by JULIAN STRATENSCHULTE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Nemcsak gyárbezárásokkal és tömeges elbocsátásokkal járhat a Volkswagen megszorító programja
Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA/AFP

A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű. Idén januárban, a megújult Ibiza és Arona leleplezésekor még a Seat jövőbeli tervei voltak fókuszban, mostanra viszont úgy fest, a márka a konszern átstrukturálásának áldozata lesz. 

Nyilvános megerősítés még nem érkezett a Volkswagentől, ám a Seat és a Cupra brit képviselete csak ködösített a pletykák hallatán. 

Hogy valóban véget ér-e a Seat 76 éves története, arra a VW-csoport szeptember 4-i felügyelőbizottsági ülése adhat majd biztos választ.

 

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