50 ezer embert rúg ki Volkswagen – drasztikus átalakítások jönnek

A Volkswagen felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a Future Plan 2030 elnevezésű átalakítási tervet, amelynek célja a költségek mérséklése és a vállalat versenyképességének javítása. A német autógyártóra egyebek mellett az erősödő kínai verseny, a magas hazai költségek és az amerikai importvámok helyeznek nyomást – tájékoztat az Independent.

A Volkswagen jelentős átalakítással csökkentené költségeit és erősítené versenyképességét (A kép illusztráció)

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A tervek szerint a Volkswagen mintegy 50 százalékkal csökkentené modelljeinek számát, a felszereltségi és konfigurációs lehetőségeket pedig hozzávetőleg 75 százalékkal egyszerűsítené.

Mintegy 50 ezer álláshelyet érinthet a Volkswagen terve

A vállalat a munkaerő létszámát mintegy 50 ezer álláshellyel csökkentené. Ez a már korábban bejelentett leépítéseken felüli intézkedést jelent, így a korábbi programokat is a tervek szerint folytatják.

A németországi Emdenben, Zwickauban, Hannoverben és Neckarsulmban működő üzemekben 2031 és 2034 között fokozatosan megszűnne az autógyártás. A vállalat ugyanakkor megvizsgálja a létesítmények más célú hasznosításának lehetőségét.

Oliver Blume, a Volkswagen-csoport vezérigazgatója közölte, hogy a következő években több száz milliárdos nagyságrendű beruházásokkal kívánják erősíteni a konszern márkáinak versenyképességét. A vállalat emellett észak-amerikai és kínai üzletágának fejlesztését is tervezi.

A Volkswagenra az erősödő kínai verseny mellett a magas németországi költségek, a kihasználatlan gyártókapacitások és az amerikai importvámok is nyomást gyakorolnak.

A világszerte mintegy 650 ezer embert foglalkoztató autógyártó az év első felében 30 százalékos visszaesést jelentett az adózás utáni eredményében, miközben kínai értékesítése is gyengült.