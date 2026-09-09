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wizz air

Négy új járatot is indít a Wizz Air – ezt jó, ha tudod!

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Heti több járattal újraindítja négy közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air. Októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dzabi, Dzsidda és Ammán - közölte a légitársaság szerdán.
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wizz airegyesült arab emírségekbejelentés

A tájékoztatás szerint a Wizz Air fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) térségre vonatkozó konfliktuszóna-ajánlásainak felülvizsgálatát, módosítását, illetve saját átfogó üzemeltetési és biztonsági értékeléseit.

wizz air
Bejelentést tett a Wizz Air. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Négy közel-keleti járatot indít újra Budapestről a Wizz Air

Hangsúlyozták, hogy elsődleges a légiközlekedés biztonsága, így minden járat közlekedése a folyamatos üzemeltetési és biztonsági értékelés függvénye.

A Wizz Air a téli szezonban 12 útvonalon, heti 49 járattal állítja vissza Jordániába, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába tartó járatait. A járatok újraindítása egybeesik azzal az időszakkal, amikor európaiak milliói kezdik tervezni téli utazásaikat, és sokan keresnek melegebb úticélt a hidegebb hónapokra.

 A légitársaság összesen 470 000 ülőhelyet kínál ezeken a járatokon a téli szezonban 9 európai városból.

A Wizz Air 273 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, 2025-ben 68,6 millió utast szállított.

 

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