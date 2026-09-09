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munka

Felborult minden, amit a Z generáció munkához való viszonyáról gondoltunk

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Meglepő különbség rajzolódott ki abban, hogyan viszonyulnak a munkához a fiatal pályakezdők és a tapasztaltabb dolgozók. A Z generáció és a munka világának kapcsolata más képet mutat, mint sokan gondolnák: a fiatalok számára az irodai jelenlétnek komoly előnyei lehetnek.
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munkahome officeZ generáció

A munka világába most belépő fiatalok hozzáállása több ponton eltérhet attól, amit az elmúlt években megszokhattunk. A Z generáció pályakezdői egy brit nagyvállalat tapasztalata szerint kifejezetten értékelik, ha személyesen dolgozhatnak együtt tapasztaltabb kollégáikkal – derül ki a This is Money cikkéből.

Másként viszonyulhatnak a bejáráshoz a fiatal pályakezdők. A Z generáció számára az irodai munka, a home office és a hibrid munkavégzés is fontos kérdés.
Másként viszonyulhatnak a bejáráshoz a fiatal pályakezdők. A Z generáció számára az irodai munka, a home office és a hibrid munkavégzés is fontos kérdés. (illusztráció) Forrás: Pexels Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

A Z generáció és az irodai munka: miért fontos nekik a személyes jelenlét?

A PwC nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó cég brit HR-vezetője szerint a fiatal munkavállalók azért fogadják pozitívan az irodai munkát, mert így könnyebben építenek kapcsolatokat és közvetlenül tanulhatnak a mellettük dolgozó kollégáktól. Bekapcsolódhatnak ügyfélhívásokba, figyelhetik a tapasztaltabb munkatársakat, és gyorsabban szerezhetnek gyakorlati tudást. A cégnél legalább heti három nap irodai jelenlétet várnak el. A pályakezdők irodai munkavégzése a visszajelzések szerint különösen sok tanulási lehetőséget ad.

Kik ragaszkodnak inkább a home office lehetőségéhez?

A vállalat tapasztalatai alapján nem a pályakezdőknek okozott nagyobb nehézséget a gyakoribb bejárás, hanem főként azoknak a tapasztaltabb dolgozóknak, akik gyermeket nevelnek vagy más hozzátartozóról gondoskodnak. A cég ezért a hibrid munkavégzés mellett rugalmasabb napi munkaszervezést is alkalmaz.

Miért számíthat ennyit az első munkahely?

Egy, a PwC támogatásával készült kutatás szerint azok, akik pályájuk elején erős szakmai támogatást, képzést és előrelépési lehetőséget kaptak, 35 éves korukra átlagosan 55 ezer fontos éves fizetést értek el. A kevés fejlődési lehetőséget kínáló állásokból indulóknál ugyanez 27 ezer font volt. Ez is arra utal, hogy a Z generáció és az irodai munka kapcsolatát nem érdemes pusztán a home office iránti igény alapján megítélni.

Miért olyan nehéz megérteni a Z generációt a munkahelyen?

A 1995 és 2010 között született Z generáció most özönlik be a munkaerőpiacra – és vele együtt érkezik egy új gondolkodásmód, új elvárásrendszer és egy rakás félreértés. Egyesek szerint túlérzékenyek, dicséretfüggők és nehezen kezelhetők. Mások szerint a Z generáció a legmotiváltabb, leginkább tudatos korosztály, akik egyszerűen nem hajlandók belesimulni azokba a munkahelyi sémákba, amelyeket a korábbi generációk kérdés nélkül elfogadtak. De mi a valódi kép? És mit érdemes másként csinálni velük kapcsolatban?

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