Felborult minden, amit a Z generáció munkához való viszonyáról gondoltunk

A munka világába most belépő fiatalok hozzáállása több ponton eltérhet attól, amit az elmúlt években megszokhattunk. A Z generáció pályakezdői egy brit nagyvállalat tapasztalata szerint kifejezetten értékelik, ha személyesen dolgozhatnak együtt tapasztaltabb kollégáikkal – derül ki a This is Money cikkéből.
A Z generáció és az irodai munka: miért fontos nekik a személyes jelenlét?
A PwC nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó cég brit HR-vezetője szerint a fiatal munkavállalók azért fogadják pozitívan az irodai munkát, mert így könnyebben építenek kapcsolatokat és közvetlenül tanulhatnak a mellettük dolgozó kollégáktól. Bekapcsolódhatnak ügyfélhívásokba, figyelhetik a tapasztaltabb munkatársakat, és gyorsabban szerezhetnek gyakorlati tudást. A cégnél legalább heti három nap irodai jelenlétet várnak el. A pályakezdők irodai munkavégzése a visszajelzések szerint különösen sok tanulási lehetőséget ad.
Kik ragaszkodnak inkább a home office lehetőségéhez?
A vállalat tapasztalatai alapján nem a pályakezdőknek okozott nagyobb nehézséget a gyakoribb bejárás, hanem főként azoknak a tapasztaltabb dolgozóknak, akik gyermeket nevelnek vagy más hozzátartozóról gondoskodnak. A cég ezért a hibrid munkavégzés mellett rugalmasabb napi munkaszervezést is alkalmaz.
Miért számíthat ennyit az első munkahely?
Egy, a PwC támogatásával készült kutatás szerint azok, akik pályájuk elején erős szakmai támogatást, képzést és előrelépési lehetőséget kaptak, 35 éves korukra átlagosan 55 ezer fontos éves fizetést értek el. A kevés fejlődési lehetőséget kínáló állásokból indulóknál ugyanez 27 ezer font volt. Ez is arra utal, hogy a Z generáció és az irodai munka kapcsolatát nem érdemes pusztán a home office iránti igény alapján megítélni.
Miért olyan nehéz megérteni a Z generációt a munkahelyen?
A 1995 és 2010 között született Z generáció most özönlik be a munkaerőpiacra – és vele együtt érkezik egy új gondolkodásmód, új elvárásrendszer és egy rakás félreértés. Egyesek szerint túlérzékenyek, dicséretfüggők és nehezen kezelhetők. Mások szerint a Z generáció a legmotiváltabb, leginkább tudatos korosztály, akik egyszerűen nem hajlandók belesimulni azokba a munkahelyi sémákba, amelyeket a korábbi generációk kérdés nélkül elfogadtak. De mi a valódi kép? És mit érdemes másként csinálni velük kapcsolatban?