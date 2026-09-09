Felborult minden, amit a Z generáció munkához való viszonyáról gondoltunk

Kik ragaszkodnak inkább a home office lehetőségéhez?

A vállalat tapasztalatai alapján nem a pályakezdőknek okozott nagyobb nehézséget a gyakoribb bejárás, hanem főként azoknak a tapasztaltabb dolgozóknak, akik gyermeket nevelnek vagy más hozzátartozóról gondoskodnak. A cég ezért a hibrid munkavégzés mellett rugalmasabb napi munkaszervezést is alkalmaz.

Miért számíthat ennyit az első munkahely?

Egy, a PwC támogatásával készült kutatás szerint azok, akik pályájuk elején erős szakmai támogatást, képzést és előrelépési lehetőséget kaptak, 35 éves korukra átlagosan 55 ezer fontos éves fizetést értek el. A kevés fejlődési lehetőséget kínáló állásokból indulóknál ugyanez 27 ezer font volt. Ez is arra utal, hogy a Z generáció és az irodai munka kapcsolatát nem érdemes pusztán a home office iránti igény alapján megítélni.

Miért olyan nehéz megérteni a Z generációt a munkahelyen?

A 1995 és 2010 között született Z generáció most özönlik be a munkaerőpiacra – és vele együtt érkezik egy új gondolkodásmód, új elvárásrendszer és egy rakás félreértés. Egyesek szerint túlérzékenyek, dicséretfüggők és nehezen kezelhetők. Mások szerint a Z generáció a legmotiváltabb, leginkább tudatos korosztály, akik egyszerűen nem hajlandók belesimulni azokba a munkahelyi sémákba, amelyeket a korábbi generációk kérdés nélkül elfogadtak. De mi a valódi kép? És mit érdemes másként csinálni velük kapcsolatban?