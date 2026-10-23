Jelentős emelkedéssel zárta az október 22-i kereskedést az olajpiac. Az európai szempontból irányadó Brent jegyzése 4 százalékkal, hordónként 113,17 dollárra nőtt, míg az amerikai WTI 2,4 százalékos drágulással 99,47 dolláron fejezte be a napot.

113 dollár fölé ugrott az olaj ára – a magyar autósok is megérezhetik a drágulást - Fotó: Mediaworks

Az áremelkedést a szaúdi célpontok elleni húszi támadások és az Irán elleni esetleges újabb amerikai katonai csapásokkal kapcsolatos értesülések hajtották. A piac attól tart, hogy a konfliktus további fennakadásokat okozhat az olajellátásban.

Péntek reggel sem enyhült a nyomás: a Brent jegyzése a 114 dolláros szintet is elérte, amire május óta nem volt példa. A Hormuzi-szoros térségében fennálló hajózási kockázatok szintén fokozzák a bizonytalanságot.

A magyar autósok számára a világpiaci drágulás újabb kockázatot jelent. Ha a magasabb nyersolajár tartósan fennmarad, az növelheti a benzin és a gázolaj előállításának, illetve beszerzésének költségeit, ami később a töltőállomások áraiban is megjelenhet.

Az olaj drágulásából azonban nem következik automatikusan ugyanekkora vagy azonnali üzemanyagár-emelés. A hazai árakat a forint dollárral szembeni árfolyama, a kész üzemanyagok nemzetközi jegyzése, valamint a finomítási és szállítási költségek is befolyásolják. A mostani piaci mozgás ezért emelkedési kockázatot jelez, konkrét hazai áremelést önmagában nem igazol.

A Holtankoljak.hu közlése szerint a 95-ös benzin országos átlagára 645, a gázolajé 709 forint volt literenként.

Ezekkel az összegekkel számolva

egy ötvenliteres tank megtöltése benzinnel 32 250, gázolajjal 35 450 forintba kerül.

Minden további tízforintos literenkénti drágulás ötszáz forinttal növelné egy ekkora tankolás költségét.

A következő napokban így a közel-keleti fejlemények mellett az árfolyam és az üzemanyagpiaci jegyzések alakulása is meghatározó lehet. Egyelőre nem állapítható meg biztosan, mikor és mekkora változás jelenhet meg a magyar kutakon.