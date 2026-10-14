Nagy változás jön a nyugdíjaknál: nem oda kerül a pluszpénz, ahová várták

A 14. havi nyugdíj a februári ellátás 25 százaléka lesz, noha a korábbi ütemezés szerint 2027-ben már kétheti összeg járt volna. Az átlagnyugdíjnál ez körülbelül 68 ezer forintos különbséget jelent.

Változik a 14. havi nyugdíj.

Fotó: Hegedus Marta

Változik a 14. havi nyugdíj: mutatjuk, kik járhatnak rosszabbul 2027-ben

A nyugdíjak januárban a tervezett 3 százalékos inflációval emelkedhetnek. A minimálnyugdíj 28 500 forintról 120 ezer forintra nő, a 146 ezer forint alatti ellátásokat pedig sávosan emelik. Ez a kormány szerint 455 ezer embert érint.

A nyugdíjas SZÉP-kártyára 250 ezer forint alatti havi ellátásnál 50 ezer, 250 és 500 ezer forint között 25 ezer forint kerül. Az 500 ezer forint feletti nyugdíjak mellé kezdetben nem jár ilyen támogatás.

A Bankmonitor számítása szerint 194 ezer forintos jelenlegi nyugdíj alatt a SZÉP-kártya többet hozhat, mint amennyi a 14. havi juttatásból elmarad.

E fölött viszont már nagyobb lehet a kiesés. Az átlagnyugdíjas a SZÉP-kártyával együtt is mintegy 43 ezer forinttal kevesebbet kaphat a korábban tervezettnél.

Februárban a rendes havi ellátás, a teljes 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti része egyszerre érkezik. Az átlagnyugdíj esetében ez körülbelül 613 ezer forint lehet.