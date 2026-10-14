Komoly változás jön a nyugdíjaknál, sokan járhatnak rosszabbul

Jelentős változásokat hozhat a 2027-es év a magyar nyugdíjasok számára. A 14. havi nyugdíj korábban tervezett emelése elmaradna, helyette azonban új támogatásokat vezetne be a kormány. A változtatásokkal egyesek jól járhatnak, sokan viszont akár több tízezer forinttól is eleshetnek a korábbi tervekhez képest.

A 14. havi nyugdíj emelése elmaradna 2027-ben. Mutatjuk, kik veszíthetnek több tízezer forintot, és kinek hozhat többet az új nyugdíjas SZÉP-kártya (illusztráció)

Fotó: Hegedus Marta

A Magyar Nemzet által ismertetett számítások szerint a Tisza-kormány összességében több pénzt fordítana a nyugdíjasokra, de a támogatások elosztása jelentősen átalakulna. Az alacsony nyugdíjakat külön emelnék, miközben a közepes és magasabb járandóságban részesülők rosszabbul járhatnak a korábbi ütemezéshez képest.

Több tízezer forinttal járhatnak rosszabbul a 14. havi nyugdíj miatt

A korábbi kormány tervei alapján a 14. havi nyugdíj összege fokozatosan emelkedett volna. A 2026-ban kifizetett egyheti juttatás 2027-ben kétheti összegre nőtt volna, 2030-ra pedig elérte volna a teljes havi nyugdíjat. Az új kormány azonban jövőre is az egyheti kifizetést tartaná meg.

A 2027-re tervezett háromszázalékos általános nyugdíjemeléssel számolva az átlagnyugdíj 272 300 forintra emelkedhet. Ennek alapján a 14. havi nyugdíj összege körülbelül 68 ezer forint lenne, szemben a korábbi menetrend szerinti 136 ezer forinttal.

A Bankmonitor számításai alapján az átlagnyugdíjasok még az új, 25 ezer forintos SZÉP-kártyával együtt is mintegy 43 ezer forinttal kaphatnának kevesebbet 2027-ben, mint a korábban tervezett rendszerben.

Kinek járna a nyugdíjas SZÉP-kártya?

A kormány új támogatásként vezetné be a nyugdíjas SZÉP-kártyát, amelynek összege a havi nyugdíjtól függne. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a 250 ezer forint alatti nyugdíjak mellé 50 ezer forintos támogatás járna. A 250 és 500 ezer forint közötti ellátásban részesülők 25 ezer forintot kapnának, míg az 500 ezer forint feletti nyugdíjasok 2027-ben még nem részesülnének a juttatásból. A kártyára érkező összeget a tervek szerint élelmiszerre, gyógyszerekre és pihenésre lehetne felhasználni.

A legkisebb nyugdíjaknál jelentős emelés jöhet

A változtatások kedvezményezettjei elsősorban az alacsony nyugdíjban részesülők lehetnek. A tervek szerint a minimálnyugdíj 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedne, a 146 ezer forint alatti ellátásokat pedig külön is felzárkóztatnák. A kormány számításai szerint ez mintegy 455 ezer embert érinthet.