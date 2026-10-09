Négy csík miatt perli az Adidas a fiatalok körében népszerű divatmárkát

Az Adidas közlése szerint március óta többször is felszólította a sydney-i székhelyű White Foxot, hogy hagyjon fel az érintett ruhák értékesítésével és reklámozásával, a cég azonban nem tett eleget a kérésnek.

Az Adidas szerint a White Fox a négy csík használatával a német márka jó hírnevét próbálja kihasználni

Fotó: Federal Court of Australia

Az ausztrál márka ügyvédei a szövetségi bíróságon tagadták a védjegybitorlást, és azt tervezik felhozni védekezésként, hogy más ismert ausztrál ruházati cégek, köztük a Cotton On, a Sportscraft és a Glassons is árulnak hasonló, dekoratív csíkozású termékeket.

Az Adidas jogászai ezzel szemben úgy érveltek, hogy a White Fox a négy csík használatával a német márka jó hírnevét próbálja kihasználni.

A cég szerint a háromcsíkos dizájn Ausztráliában jelentős értéket képvisel, és már 1957 óta védjegyoltalom alatt áll.

A reklámok is szerepet kaphatnak a perben

Az Adidas szerint nemcsak a ruhák kialakítása lehet megtévesztő, hanem a White Fox hirdetései is azt a benyomást kelthetik, hogy a két márka kapcsolatban áll egymással, vagy hogy a német sportszergyártó jóváhagyta az ausztrál cég dizájnját.

A bizonyítékok között egymás mellé helyezett termékfotók, melegítőnadrágokról és otthoni rövidnadrágokról készült képek, valamint buszokon és buszmegállókban elhelyezett reklámok is szerepelnek.

Az Adidas egy 2025 júniusában közzétett online termékfotót is kifogásolt, amelyen a White Fox zokniját viselő modell rózsaszín Adidas cipőt hordott.

Fotó: Federal Court of Australia

A kereset szerint a bírósági eljárás megindítása után néhány nappal digitálisan módosították a cipő logóját, hogy eltüntessék az egyik csíkot, majd egy héttel később mindhárom csíkot eltávolították a képről. Ezeket az állításokat egyelőre az Adidas terjesztette elő a perben – írja a BBC.

Jövőre kezdődhet az Adidas – White Fox tárgyalás

A bíróságon elhangzottak szerint a 3-4 napos tárgyalást várhatóan a következő év elején tartják. Az Adidas kártérítést követel, emellett azt szeretné elérni, hogy a White Fox fizesse meg az érintett termékekből származó nyereséget, annak kamatait és a perköltségeket is.

Nem ez az első hasonló jogvita Ausztráliában: az Adidas 2013-ban sikeresen perelte be a Pacific Brandst egy négycsíkos cipőmodell miatt.