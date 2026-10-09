Négy csík miatt perli az Adidas a fiatalok körében népszerű divatmárkát

Az Adidas közlése szerint március óta többször is felszólította a sydney-i székhelyű White Foxot, hogy hagyjon fel az érintett ruhák értékesítésével és reklámozásával, a cég azonban nem tett eleget a kérésnek.
Az ausztrál márka ügyvédei a szövetségi bíróságon tagadták a védjegybitorlást, és azt tervezik felhozni védekezésként, hogy más ismert ausztrál ruházati cégek, köztük a Cotton On, a Sportscraft és a Glassons is árulnak hasonló, dekoratív csíkozású termékeket.
Az Adidas jogászai ezzel szemben úgy érveltek, hogy a White Fox a négy csík használatával a német márka jó hírnevét próbálja kihasználni.
A cég szerint a háromcsíkos dizájn Ausztráliában jelentős értéket képvisel, és már 1957 óta védjegyoltalom alatt áll.
A reklámok is szerepet kaphatnak a perben
Az Adidas szerint nemcsak a ruhák kialakítása lehet megtévesztő, hanem a White Fox hirdetései is azt a benyomást kelthetik, hogy a két márka kapcsolatban áll egymással, vagy hogy a német sportszergyártó jóváhagyta az ausztrál cég dizájnját.
A bizonyítékok között egymás mellé helyezett termékfotók, melegítőnadrágokról és otthoni rövidnadrágokról készült képek, valamint buszokon és buszmegállókban elhelyezett reklámok is szerepelnek.
Az Adidas egy 2025 júniusában közzétett online termékfotót is kifogásolt, amelyen a White Fox zokniját viselő modell rózsaszín Adidas cipőt hordott.
A kereset szerint a bírósági eljárás megindítása után néhány nappal digitálisan módosították a cipő logóját, hogy eltüntessék az egyik csíkot, majd egy héttel később mindhárom csíkot eltávolították a képről. Ezeket az állításokat egyelőre az Adidas terjesztette elő a perben – írja a BBC.
Jövőre kezdődhet az Adidas – White Fox tárgyalás
A bíróságon elhangzottak szerint a 3-4 napos tárgyalást várhatóan a következő év elején tartják. Az Adidas kártérítést követel, emellett azt szeretné elérni, hogy a White Fox fizesse meg az érintett termékekből származó nyereséget, annak kamatait és a perköltségeket is.
Nem ez az első hasonló jogvita Ausztráliában: az Adidas 2013-ban sikeresen perelte be a Pacific Brandst egy négycsíkos cipőmodell miatt.
Gyorsan növekszik a White Fox
A White Foxot 2013-ban Georgia és Daniel Contos alapította, a vállalkozás pedig a házaspár és Daniel édesanyja, Melina Maceri tulajdonában van. Az online divatkereskedő főként tinédzserek és fiatal felnőttek körében népszerű Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Ismertségét óriásplakátokkal, buszreklámokkal és influenszerek bevonásával növelte, a brit piacra pedig 2024-ben lépett be.
A vállalat a 2025 júniusáig tartó 12 hónapban 542 millió ausztrál dolláros árbevételt ért el az Australian Financial Review adatai szerint. Ez a 2022-es, 121 millió ausztrál dolláros összeg több mint négyszerese. Eközben az Adidas 2025-ben 24,8 milliárd eurós bevételről számolt be.