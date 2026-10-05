Vészesen közeleg a határidő: bírság lehet a vége, ha a vállalkozók megfeledkeznek róla

Az adóbevallás beadásának határideje október 12. Az átalányadózó egyéni vállalkozóknak eddig kell benyújtaniuk a NAV-hoz a 2026-os év harmadik negyedévére vonatkozó adó- és járulékbevallásokat.

Október 12. az adóbevallás beadásának határideje - Illusztráció

Fotó: Thinkstock

A kötelezettség a főállású, mellékállású és nyugdíjas vállalkozókat is érinti, tevékenységi körüktől függetlenül.

Az októberben esedékes 2658-as bevallásban a szociális hozzájárulási adó- és járulékkötelezettséget kell feltüntetni.

A vállalkozóknak havi bontásban kell megadniuk a július, augusztus és szeptember hónapokra vonatkozó adatokat.

Ugyancsak október 12-én esedékes a harmadik negyedévre vonatkozó SZJA-előleg, valamint a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó megfizetése.

Akkor is be kell adni, ha nem volt bevétel

Fontos szabály, hogy a bevallást akkor is be kell nyújtani, ha a vállalkozónak az adott negyedévben egyáltalán nem volt bevétele. Ugyanez igaz arra az esetre is, ha a göngyölített jövedelem nem érte el az adómentes minimálbér-küszöböt.

A főfoglalkozású átalányadózóknak arra is figyelniük kell, hogy esetükben minimum fizetendő adóval is számolni kell. Ez azt jelenti, hogy a nulla bevétel önmagában nem feltétlenül jelent nulla társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót.

Illusztráció

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Bírság is lehet a mulasztás következménye

Ha a bevallás beadása vagy az adók megfizetése elmarad, a NAV először felszólítást küld a pótlásra. Amennyiben ez nem történik meg, bírságot szabhatnak ki, a késedelmes bevallás vagy befizetés miatt pedig késedelmi pótlék is felmerülhet.

Amennyiben a bevallás beküldése és az adók megfizetése elmarad, akkor a NAV először felszólítást küld ezek pótlására. Ha ez sem jár eredménnyel, akkor a NAV bírságot szabhat ki, illetve a késedelmes beküldés, vagy befizetés miatt késedelmi pótlékkal is lehet számolni

– mondta Pusztán Edina, a Számlázz.hu adóügyi szakértője.

A szakértő szerint érdemes időben elkészíteni a bevallást, amelyhez a Számlázz.hu is segítséget nyújt.

A Számlázz.hu is segíti a vállalkozókat az adóbevallásban

A Számlázz.hu rendszerében 181 ezer egyéni vállalkozót érint a harmadik negyedéves kötelezettség. A szolgáltatás keret- és adófigyelő funkciója napra pontosan mutatja az egyéni vállalkozók átalányadó- és alanyi adómentes keretét, ezzel csökkentve a kerettúllépés kockázatát.