Emelkedő inflációra készül a Magyar Nemzeti Bank, ez befolyásolta az alapkamatról való döntést

A Monetáris Tanács a kamatdöntő ülésén az alapkamatot 5,5 százalékon tartotta – jelentette be Varga Mihály a tanács mai ülése utáni sajtótájékoztatón. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke jelezte: a tanács, ahogy eddig is, ezután is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Emlékeztetett: a tanács múlthavi döntés értelmében az MNB új inflációs célja 2 százalék, amely 2028 január elsejétől lép majd hatályba. Ez a dátum már monetáris politika 5-8 negyedéves időhorizontjának a része, így a mai döntés ezt is figyelembe vette – tette hozzá.
Az energiaárak magas szintje és a fejlett piaci hosszú lejáratú hozamok emelkedése óvatos monetáris politikai megközelítést indokol
– jelentette ki az elnök. Jelezte: miközben a hazai pénzügyi piaci eszközök kockázati megítélése fennmaradt, kiemelt figyelemmel kísérik a költségvetési pálya és a jövőbeli gazdaságpolitikai intézkedések hatásait.
A Monetáris Tanács előre tekintve, az inflációs kilátások, a globális fejlemények és a hazai kockázati felárak folyamatos értékelése mellett, körültekintően határoz az alapkamatról – szögezte le.
Több dolog befolyásolta az alapkamatról való döntést
A kamatdöntés hátterét ismertetve elmondta, hogy a végeredményt több nemzetközi folyamat is befolyásolta. Kiemelte, hogy a Közel-Keleti konfliktus továbbra is nagy bizonytalanság övezi, azonban az energiahordozók szállítása az elmúlt időszakban részelegesen helyreállt, így a nyersolaj kínálat bővült. Eközben a brent típúsú kőolaj ára továbbra is magas, aminek oka a magas szállítási költség. Emellett az európai gázárak 2023-óta nem látott szintre emelkedtek.
Az energiahordozók áremelkedése kockázatot jelent a nemzetközi infáció szempontjából, valamint bizonytalanságot okoz a globális pénzügyi piacon
– hangsúlyozta. Jelezte: a fejlett gazdaságok hosszú hozamai két évtizedes csúcs közelében vannak, amihez elsősorban a növekvő finanszírozási igények, illetve az adósságok fenntarthatóságával kapcsolatos kérdések járulnak hozzá. Emellett a mesterséges intelligencia finanszírozásához kapcsolódó vállalati kötvénykibocsátások kiszorító hatása jelenik meg a piacon – tette hozzá. A hazai eszközök kockázati megítélése szempontjából kulcsfontosságú figyelemmel követni a globális kötvénypiaci folyamatokat – jelezte
Varga Mihály azt is jelezte, hogy összességében a külső inflációs környezet továbbra is magas, ami főleg a magas energiaárak miatt van. Több országban is meghaladja az áremelkedési ütem a jegybankok célját. A folyamat tartós fennmaradása esetén a magasabb nyersanyagárak a fogyasztói árakban is megjelenhetnek – figyelmeztetett. Hozzátette: ezekkel párhuzamosan a befektetők emelkedő kamatkörnyezettel számolnak, a nagy fejlett jegybankok a következő hónapokban tovább emelhetik a kamataikat.
A hazai pozitív folyamatokkal együtt is összességében az óvatos monetáris politikai megközelítés fenntartását látjuk indokoltnak
– szögezte le az MNB elnöke.
A forinttal kapcsolatban elmondta, hogy a pénzünk az elmúlt hónapra jellemző erősebb sávban maradt és továbbra is erősebb, mint az év elején. Az elmúlt hetekben csökkentek a kilengések az árfolyamban, amihez hozzájárulhatott az MNB óvatos szeptemberi lépése is – jelezte. Hozzátette: a jelenlegi infláció nagyrészt a tavaszi forinterősödés következménye, a következő hónapokra azonban valamennyivel emelkedő inflációval számolnak, ami a jövő évben is maradhat.