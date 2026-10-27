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gazdasági versenyhivatal

Nem hagyja annyiban az ALDI: bíróságon támadja meg a GVH döntését

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Az ALDI vitatja a Gazdasági Versenyhivatal döntését és a kiszabott bírság számítási módját. A vállalat ezért kezdeményezi a határozat bírósági felülvizsgálatát – olvasható a közleményükben.
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gazdasági versenyhivatalAldiközlemény

Az ALDI közleménye szerint a GVH azt a kommunikációs kampányt vizsgálta, amelyben az áruházlánc a Nők Lapja Food Awards 2024 közönségszavazásán elért két első helyezését népszerűsítette. A vállalat a „Legjobb akciók!” és a „Legszélesebb választék!” alkategóriában nyert, a versenyhivatal azonban az ehhez kapcsolódó üzeneteket nem megfelelően alátámasztott piacelsőségi állításoknak minősítette.

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Kiakadt az ALDI a bírság számításán – bíróság elé kerül az ügy. (illusztráció)
Fotó: Aldi Magyaország

Az ALDI vitatja a bírság számítását

Az áruházlánc álláspontja szerint a kampány kizárólag a közönségszavazáson megszerzett díjakról tájékoztatta a vásárlókat, és nem tartalmazott azoktól független piacelsőségi állítást. A cég azt is közölte, hogy a reklámokat a GVH korábbi döntéseinek figyelembevételével tervezte meg.

Az ALDI szerint olyan felületeket választottak, amelyeken a fogyasztók a teljes üzenetet és annak kiegészítő információit is elolvashatták. Emiatt televíziós és rádiós reklámokat sem alkalmaztak a kampányban.

A vállalat nemcsak a bírság kiszabását, hanem annak számítási alapját is vitatja. Állítása szerint a GVH az igazolt kommunikációs költségeket több mint százszorosan meghaladó összeget vett figyelembe a kalkuláció során.

Az ALDI ezért bírósági felülvizsgálatot kezdeményez a versenyhivatal határozatával szemben.

 

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