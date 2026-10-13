Komoly leállások jönnek a magyar bankoknál, rengeteg ügyfél érintett

Több nagy magyar pénzintézetnél is banki leállás várható október 16. és 18. között. A tervezett karbantartások miatt az OTP Bank, az Erste Bank, a K&H Bank és az MBH Bank ügyfelei is fennakadásokra számíthatnak. Egyes helyeken az azonnali átutalás szünetel, máshol a mobilbank és az internetbank sem lesz elérhető. A hétvégi munkálatok részben a GIRO Zrt. központi rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódnak. A szolgáltatások kiesésének időtartama bankonként eltérő, ezért érdemes előre tájékozódni, különösen azoknak, akik a hétvégére terveznek fontos pénzügyi tranzakciókat.

Banki leállás októberben: négy nagy banknál szünetelhetnek az átutalások (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Banki leállás: ezeknél a pénzintézeteknél szünetelhet az azonnali átutalás

A 2026. októberi banki karbantartások négy nagy pénzintézet ügyfeleit érintik:

OTP Bank: október 18-án, vasárnap 1 és 3 óra között szünetel az azonnali fizetési megbízások befogadása és feldolgozása.

Erste Bank: október 16-án 22 órától október 17-én 10 óráig tart a tervezett rendszerfejlesztés, amely több banki szolgáltatást is érinthet.

K&H Bank: október 17-én 23 órától október 18-án 13 óráig szünetel az azonnali átutalások indítása és a fizetési kérelmek fogadása. Emellett az internetbank, a mobilbank, több pénzügyi és befektetési szolgáltatás, valamint az ATM-ek készpénzbefizetési funkciója sem lesz elérhető.

MBH Bank: október 16-án 22 órától másnap 2 óráig, október 17-én 19 és 21 óra között, valamint október 18-án 0 és 4 óra között az azonnali forintátutalások és a qvik-fizetések egyes műveletei elutasításra kerülhetnek.

Az MBH Bank az elutasított megbízásokról abban a rendszerben küld tájékoztatást, amelyben az ügyfél a tranzakciót kezdeményezte. A leghosszabb, 14 órás kiesés a K&H Bank ügyfeleit érintheti, ahol az átutalások mellett több elektronikus szolgáltatás is szünetel majd. A fontos átutalásokat ezért érdemes a tervezett banki leállások előtt elintézni – írja a 24.hu.