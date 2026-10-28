Jó hír a budapesti utasoknak: egyszerűbbé vált a jegyvásárlás a repülőtérre közlekedő buszon

Már bankkártyával is lehet vonaljegyet venni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Kőbánya-Kispest között közlekedő 200E járaton - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

Bankkártyával is lehet már jegyet venni a 200E repülőtéri járaton / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Bankkártyával is lehet már jegyet venni a 200E repülőtéri járaton

Közleményük szerint a buszon a papíralapú, helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, ugyanakkor az úgy nevezett POS-terminálon keresztül már bankkártyával is lehet fizetni felszálláskor. A vásárlást követően az utasoknak a jegyet a megszokott módon kell érvényesíteniük - hívták fel a figyelmet.

A jegyvásárláshoz a hagyományos bankkártyák mellett természetesen a mobiltelefonos, illetve az egyéb digitális tárcákba regisztrált virtuális bankkártyák is használhatók.

A BKK szeptember elején a turisztikailag különösen frekventált 105-ös, 210-es és 210B buszokon vezette be a bankkártyás fizetési lehetőséget, amelyet most a 200E járatra is kiterjesztettek.

A társaság közölte, a szolgáltatás bővítése a jövőben is folytatódhat, és várhatóan 2027 első negyedévétől további járatokon is lehet majd fizetni bankkártyával a helyszínen váltott vonaljegyért.