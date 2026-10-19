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benzin

Újra drágul a benzin, mutatjuk mennyibe kerül

35 perce
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Hétfőn emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára, míg a gázolajé változatlan maradt. A benzin literenkénti ára bruttó 3 forinttal nőtt péntekhez képest, a dízel átlagára azonban nem változott.
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benzingázolajüzemanyagár

A hét elején csak a benzin esetében tapasztalható elmozdulás, a gázolaj ára továbbra is stabil – írja a Holtankoljak.hu.

benzin
A benzin literenkénti ára bruttó 3 forinttal nőtt péntekhez képest, a dízel átlagára azonban nem változott - Illusztráció
Fotó: Magyar Nemzet

A friss adatok szerint jelenleg az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 645 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter

Így védekeznek Európában az elszálló benzinárak ellen

Több irányból érkezhet enyhülés az elszálló üzemanyagárak miatt: a G7 összehangolt készletfelszabadítással növelné a kínálatot, különös figyelmet fordítva a dízelpiacra. Lengyelország közben adócsökkentéssel és az üzemanyagárak korlátozásával mérsékelné az autósok terheit. Csehországban pedig októbertől ismét védett áras lett az üzemanyag.

 

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