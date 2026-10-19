Újra drágul a benzin, mutatjuk mennyibe kerül

A hét elején csak a benzin esetében tapasztalható elmozdulás, a gázolaj ára továbbra is stabil – írja a Holtankoljak.hu.

A benzin literenkénti ára bruttó 3 forinttal nőtt péntekhez képest, a dízel átlagára azonban nem változott - Illusztráció

Fotó: Magyar Nemzet

A friss adatok szerint jelenleg az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 645 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

Így védekeznek Európában az elszálló benzinárak ellen

Több irányból érkezhet enyhülés az elszálló üzemanyagárak miatt: a G7 összehangolt készletfelszabadítással növelné a kínálatot, különös figyelmet fordítva a dízelpiacra. Lengyelország közben adócsökkentéssel és az üzemanyagárak korlátozásával mérsékelné az autósok terheit. Csehországban pedig októbertől ismét védett áras lett az üzemanyag.