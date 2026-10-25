Kiderült, hol költik a legtöbbet a magyarok a bevásárlásra

Nem mindegy, hogy valaki Budapest belvárosában vagy a Balaton környékén rendeli meg a heti bevásárlást: jelentős különbség van az átlagos kosárértékek között. A Kifli.hu adatai szerint a balatoni térségben akár 30 ezer forintot is elérhet egy rendelés értéke, miközben Budapest belső kerületeiben ez az összeg átlagosan 23 500 forint körül alakul.

A Balatonnál költenek a legtöbbet a bevásárlásra - Fotó: IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO / IST

A Balatonnál a legnagyobb a bevásárlókosár

A Kifli.hu 2026 első kilenc hónapjára vonatkozó adatai szerint a Balaton környékén a legmagasabb az átlagos kosárérték: településtől függően 28 100 és 30 000 forint között mozog.

Egy rendelésben itt átlagosan 33–34 termék szerepel.

A különbség mögött a nyaralók, a nagyobb háztartások és a vendéglátóhelyek vásárlásai is állhatnak. A budai agglomerációban és a Pest megyei kertvárosokban szintén magasabb az átlagos kosárérték, 27 400 és 28 700 forint között alakul.

A vidéki nagyvárosokban, például Győrben, Veszprémben és Kecskeméten 24 500–25 300 forintot költenek átlagosan egy rendelésre.

A belső budapesti kerületekben ezzel szemben gyakrabban vásárolnak kisebb mennyiségeket.

Egy bevásárlás: átlagosan 30 termék

Az online bevásárlás sok esetben nem csupán néhány hiányzó élelmiszer pótlásáról szól.

A Kifli.hu adatai alapján 2026 első kilenc hónapjában egy rendelés átlagosan 30,9 tételt tartalmazott, ezek között pedig átlagosan 18,2 különböző termék szerepelt.

Az átlagos bruttó kosárérték 25 848 forint volt, ami alig tér el az egy évvel korábbi 25 978 forinttól. Ez arra utal, hogy a vásárlók összességében hasonló értékben rendelnek, miközben a vásárlási szokások területenként eltérnek.

Az akciók sokat számítanak a vásárlóknak

Az akciós árak a webáruház adatai szerint érezhetően befolyásolják a vásárlási döntéseket. Azoknál a termékeknél, amelyek az év során akciósan és normál áron is elérhetők voltak, egy akciós napon jellemzően 1,6-szor annyi fogyott, mint teljes áron.

A vizsgált termékek 92 százalékánál nőtt az eladott mennyiség az akciók idején.

Az akciósan értékesített termékek aránya ugyanakkor lényegében nem változott az előző évhez képest: a darabszám alapján 15,3 százalékot, az eladási érték alapján 16,6 százalékot tett ki.