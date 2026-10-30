Durva trükkökkel verhetik át a vásárlókat, figyelmeztetést küldött a GVH

Közeleg az év egyik legnagyobb vásárlási időszaka, a webáruházak pedig már hetekkel a hivatalos leárazások előtt akciókkal csábítják a vásárlókat. A Black Friday november 27-én lesz, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) azonban arra figyelmeztet, hogy a hatalmas kedvezmények mögött megtévesztő ajánlatok és rejtett költségek is megbújhatnak.

Black Friday 2026 Magyarországon: Nem árt óvatosnak lenni, fontos a tudatos fogyasztás (illusztráció) Forrás: Pexels

A GVH tapasztalatai szerint egyes kereskedők akár 80–90 százalékos árengedményeket is hirdetnek, amelyek valójában csak néhány termékre vonatkoznak, esetenként pedig a kedvezményes áruk nem is kaphatók.

Előfordulhat, hogy a webshopok szándékosan alacsony készlettel hirdetnek meg egy-egy terméket, vagy sürgető üzenetekkel próbálják gyors vásárlásra rávenni az érdeklődőket.

Black Friday-átverések: ezekre a trükkökre érdemes figyelni

A fogyasztóvédelem egyik fontos kérdése, hogy a meghirdetett árengedmények valódi megtakarítást jelentenek-e. A GVH ezért azt javasolja, hogy vásárlás előtt használjunk független ár-összehasonlító oldalakat. Ezeken gyakran a termékek korábbi árait is ellenőrizhetjük, így kiderülhet, ha egy kereskedő a leárazás előtt gyanúsan megemelte az árat.

Az internetes vásárlói értékeléseket is érdemes fenntartásokkal kezelni. Ha egy webáruháznál kizárólag ötcsillagos véleményeket találunk, az akár manipulált értékelésekre is utalhat.

Mire figyeljünk online vásárláskor, hogy elkerüljük az átveréseket?

A Gazdasági Versenyhivatal több praktikus tanácsot is megfogalmazott a vásárlóknak:

Ellenőrizzük a teljes árat! A szállítási díj és az egyéb költségek jelentősen csökkenthetik a kedvezményt.

Hasonlítsuk össze az árakat! Nézzük meg, máshol mennyiért kínálják ugyanazt a terméket, és hogyan változott az ára az elmúlt időszakban.

Vizsgáljuk meg a webáruház megbízhatóságát! Legyen elérhető ügyfélszolgálat és megfelelő kapcsolattartási lehetőség.

Olvassuk el a vásárlási feltételeket! Különösen a kedvezményekre és a termékek visszaküldésére vonatkozó szabályokat.

Ismerjük a jogainkat! Internetes vásárlás esetén néhány kivételtől eltekintve az átvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól.

A vásárlók a súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisában is ellenőrizhetik a kereskedőket.