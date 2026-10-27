Újabb boltzár jön Magyarországon – mutatjuk, mire kell készülni

Az október 23-i hosszú hétvége után újabb boltzárra kell készülni Magyarországon. November 1-jén, vasárnap, mindenszentek napján a legtöbb élelmiszerüzlet, szupermarket és bevásárlóközpont zárva tart, ezért a nagyobb bevásárlásokat érdemes előre elintézni. November 2-án, hétfőn, halottak napján már a megszokott nyitvatartás szerint működhetnek az üzletek.

A november 1-jei boltzár miatt érdemes előre elintézni a bevásárlást (illusztráció)

Fotó: Origo

November 1-je Magyarországon hivatalos munkaszüneti nap, amely 2026-ban vasárnapra esik. Emiatt az általános munkarendben dolgozók számára nem jelent további szabadnapot, az üzletek nyitvatartását azonban érinti.

A munkaszüneti napra vonatkozó szabályok alapján november 1-jén az alábbi üzletek tartanak zárva:

nagy élelmiszerláncok üzletei;

szupermarketek és hipermarketek;

bevásárlóközpontok üzleteinek jelentős része;

ruházati boltok és műszaki áruházak.

Hol lehet vásárolni november 1-jén?

A munkaszüneti napon is vannak kivételek. A jogszabályok bizonyos üzletek számára lehetővé teszik a nyitvatartást, így a vásárlók nem maradnak teljesen ellátás nélkül.

Az alábbi helyeken lehet vásárolni:

benzinkutak és a hozzájuk tartozó üzletek;

ügyeletes gyógyszertárak;

tulajdonos vagy családtag által működtetett kisebb üzletek;

virágüzletek és koszorúárusok, különösen a temetők környékén.

Az egyes üzletek nyitvatartása eltérhet, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a kiválasztott bolt ünnepi nyitvatartását.