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boltzár

Újabb boltzár jön Magyarországon – mutatjuk, mire kell készülni

40 perce
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A mindenszenteki ünnep miatt ismét változik az üzletek nyitvatartása Magyarországon. A közelgő boltzár számos vásárlót érinthet, ugyanakkor ezúttal is lesznek kivételek, így érdemes tájékozódni, hol és mikor lehet vásárolni.
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boltzárHalottak NapjaMindenszentek

Az október 23-i hosszú hétvége után újabb boltzárra kell készülni Magyarországon. November 1-jén, vasárnap, mindenszentek napján a legtöbb élelmiszerüzlet, szupermarket és bevásárlóközpont zárva tart, ezért a nagyobb bevásárlásokat érdemes előre elintézni. November 2-án, hétfőn, halottak napján már a megszokott nyitvatartás szerint működhetnek az üzletek.

A november 1-jei boltzár miatt érdemes előre elintézni a bevásárlást
A november 1-jei boltzár miatt érdemes előre elintézni a bevásárlást  (illusztráció)
Fotó: Origo

November 1-je Magyarországon hivatalos munkaszüneti nap, amely 2026-ban vasárnapra esik. Emiatt az általános munkarendben dolgozók számára nem jelent további szabadnapot, az üzletek nyitvatartását azonban érinti.

A munkaszüneti napra vonatkozó szabályok alapján november 1-jén az alábbi üzletek tartanak zárva:

  • nagy élelmiszerláncok üzletei;
  • szupermarketek és hipermarketek;
  • bevásárlóközpontok üzleteinek jelentős része;
  • ruházati boltok és műszaki áruházak.

Hol lehet vásárolni november 1-jén?

A munkaszüneti napon is vannak kivételek. A jogszabályok bizonyos üzletek számára lehetővé teszik a nyitvatartást, így a vásárlók nem maradnak teljesen ellátás nélkül.

Az alábbi helyeken lehet vásárolni:

  • benzinkutak és a hozzájuk tartozó üzletek;
  • ügyeletes gyógyszertárak;
  • tulajdonos vagy családtag által működtetett kisebb üzletek;
  • virágüzletek és koszorúárusok, különösen a temetők környékén.

Az egyes üzletek nyitvatartása eltérhet, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a kiválasztott bolt ünnepi nyitvatartását.

Halottak napján visszaáll a megszokott nyitvatartás

November 2-a, hétfő, halottak napja Magyarországon nem hivatalos munkaszüneti nap, ezért az üzletek a szokásos hétfői nyitvatartás szerint működhetnek.

A nagyobb áruházláncok, szupermarketek és bevásárlóközpontok így ismét fogadhatják a vásárlókat. A mindenszentek miatt elrendelt munkaszüneti napi korlátozások tehát csak november 1-jére vonatkoznak.

Aki a hétvégére nagyobb bevásárlást tervez, annak érdemes legkésőbb október 31-én, szombaton beszereznie a szükséges termékeket.

 

 

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