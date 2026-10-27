Újabb boltzár jön Magyarországon – mutatjuk, mire kell készülni

Az október 23-i hosszú hétvége után újabb boltzárra kell készülni Magyarországon. November 1-jén, vasárnap, mindenszentek napján a legtöbb élelmiszerüzlet, szupermarket és bevásárlóközpont zárva tart, ezért a nagyobb bevásárlásokat érdemes előre elintézni. November 2-án, hétfőn, halottak napján már a megszokott nyitvatartás szerint működhetnek az üzletek.
November 1-je Magyarországon hivatalos munkaszüneti nap, amely 2026-ban vasárnapra esik. Emiatt az általános munkarendben dolgozók számára nem jelent további szabadnapot, az üzletek nyitvatartását azonban érinti.
A munkaszüneti napra vonatkozó szabályok alapján november 1-jén az alábbi üzletek tartanak zárva:
- nagy élelmiszerláncok üzletei;
- szupermarketek és hipermarketek;
- bevásárlóközpontok üzleteinek jelentős része;
- ruházati boltok és műszaki áruházak.
Hol lehet vásárolni november 1-jén?
A munkaszüneti napon is vannak kivételek. A jogszabályok bizonyos üzletek számára lehetővé teszik a nyitvatartást, így a vásárlók nem maradnak teljesen ellátás nélkül.
Az alábbi helyeken lehet vásárolni:
- benzinkutak és a hozzájuk tartozó üzletek;
- ügyeletes gyógyszertárak;
- tulajdonos vagy családtag által működtetett kisebb üzletek;
- virágüzletek és koszorúárusok, különösen a temetők környékén.
Az egyes üzletek nyitvatartása eltérhet, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a kiválasztott bolt ünnepi nyitvatartását.
Halottak napján visszaáll a megszokott nyitvatartás
November 2-a, hétfő, halottak napja Magyarországon nem hivatalos munkaszüneti nap, ezért az üzletek a szokásos hétfői nyitvatartás szerint működhetnek.
A nagyobb áruházláncok, szupermarketek és bevásárlóközpontok így ismét fogadhatják a vásárlókat. A mindenszentek miatt elrendelt munkaszüneti napi korlátozások tehát csak november 1-jére vonatkoznak.
Aki a hétvégére nagyobb bevásárlást tervez, annak érdemes legkésőbb október 31-én, szombaton beszereznie a szükséges termékeket.