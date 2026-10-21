Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
booking

Sok magyar itt foglal szállást – csalások miatt indult vizsgálat a Booking.com ellen

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vizsgálatot indított az Európai Bizottság a Booking.com ellen: azt ellenőrzik, hogy a szállásfoglaló oldal megfelelően fellép-e a hamis hirdetések és az adathalász csalások ellen. A fizetett kiemelések átláthatóságát is górcső alá veszik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bookingvizsgálateurópai bizottság

Az uniós testület szerdán közölte, hogy előzetes ellenőrzés, valamint a Booking.com idei és az előző három évben benyújtott kockázatértékelési jelentéseinek elemzése után indított eljárást – számolt be a Reuters.

booking
Nem létező szállásokat is vizsgálnak a Booking.com-on.
Fotó: Michele Ursi / Shutterstock

Hamis szállások, adathalász csalások: vizsgálat indult a Booking.com ellen

A vizsgálat középpontjában a nem létező szálláshelyeket kínáló hirdetések, a mások nevével visszaélő csalások és az előírásoknak nem megfelelő szállásajánlatok állnak. A Bizottság azt ellenőrzi, hogy a Booking.com megfelelően felismerte, felmérte és mérsékelte-e az ezekből eredő rendszerszintű kockázatokat.

Külön foglalkoznak azokkal az adathalász módszerekkel is, amelyek a szállásadóknak átadott foglalási és vendégadatokat használják ki. 

Emellett megvizsgálják, hogy a fizetett, kiemelt ajánlatokról egyértelműen felismerhető-e, hogy hirdetések.

Az unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelete, a DSA fokozott kötelezettségeket ír elő a nagy online platformoknak a jogellenes és káros tartalmak kezelésére. A szabályok megsértéséért akár éves globális árbevételük hat százalékának megfelelő bírságot is kiszabhatnak.

Megszólalt a Booking.com a vizsgálatról

A Booking.com közölte, hogy együttműködik a Bizottsággal. A vállalat szerint kiemelten fontos számukra a biztonság, a bizalom és a személyes adatok védelme, és továbbra is együtt dolgoznak a hatóságokkal, illetve iparági partnereikkel az online csalások visszaszorításán.

Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai ügyekért felelős vezetője hangsúlyozta: 

az európaiaknak úgy kell tudniuk nyaralást foglalni, hogy ne kelljen csalástól tartaniuk.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!