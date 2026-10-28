Történelmi fejlesztésre készül a Coca-Cola Magyarországon: kiderült, mire és mennyit költenek

A Coca-Cola magyarországi történetének eddigi legnagyobb beruházását a dunaharaszti üzem fennállásának 30. évfordulóján jelentették be. A fejlesztési program célja, hogy a gyártóközpont tovább erősítse szerepét a vállalat közép-európai termelési és exporthálózatában.

Kapitány istván szerint a Coca-Cola fejlesztése jó példa arra, hogyan lehet világszínvonalú technológiával, magyar munkavállalókkal és hazai beszállítókkal exportra termelni Forrás: Coca-Cola HBC

Kiderült, mire költi a Coca-Cola a 35 milliárd forintot

A dunaharaszti gyárbővítés több jelentős fejlesztést is magában foglal. A vállalat egy 30 ezer raklap befogadására alkalmas, magaspolcos raktárt épít, valamint új dobozosital-gyártósort létesít.

Emellett bővítik a tartósítószermentes italok előállítását lehetővé tevő aszeptikus gyártást. A csomagolás is változik: bizonyos többszörös csomagolású termékeknél a zsugorfóliát papírral váltják fel.

A magyarországi beruházás jelentőségét Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is hangsúlyozta az évfordulós rendezvényen. A tárcavezető szerint a Coca-Cola fejlesztése jó példa arra, hogyan lehet világszínvonalú technológiával, magyar munkavállalókkal és hazai beszállítókkal exportra termelni.

A magyar gazdaságnak is fontos a Coca-Cola fejlesztése

A Coca-Cola HBC Magyarország jelenleg 17 külföldi piacon értékesíti termékeit, miközben mintegy 830 Magyarországon működő beszállítóval dolgozik együtt. A dunaharaszti gyártóközpont 1996 óta működik, a vállalat pedig az elmúlt három évtizedben mintegy 140 milliárd forintot fektetett be Magyarországon.

Zoran Bogdanovic, a Coca-Cola HBC Csoport vezérigazgatója szerint a most bejelentett rekordberuházás a vállalat Magyarország iránti bizalmát tükrözi, és a jövőbeli növekedést szolgálja.

A Coca-Cola HBC Magyarország tavaly 263,6 milliárd forintos nettó árbevételt és 9,5 milliárd forintos nyereséget ért el – derül ki a vállalat lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményéből.