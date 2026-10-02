Fontos utalás jön pénteken, sok család számláján megjelenik az összeg

Sok család számára fontos utalás érkezik ma, október 2-án. A Magyar Államkincstár pénteken folyósítja a szeptemberi családi pótlékot a jogosultaknak.
Október 2-án, pénteken érkezik meg a szeptemberi családi pótlék a jogosult családokhoz. A gyermekenként járó összeget a Magyar Államkincstár utalja.
Érkezik a családi pótlék
A családi pótlék nevelési ellátásból és iskoláztatási támogatásból áll. A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezettség kezdetéig jár, ezt követően pedig az iskoláztatási támogatás szabályai érvényesek.
A családok novemberben újabb támogatásra is számíthatnak. Ekkor érkezik az iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részlete azoknak, akik jogosultak a kormány által biztosított összesen 100 ezer forintos segítségre. Az első 50 ezer forintos részletet augusztus végén folyósították.
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