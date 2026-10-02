Fontos utalás jön pénteken, sok család számláján megjelenik az összeg

Október 2-án, pénteken érkezik meg a szeptemberi családi pótlék a jogosult családokhoz. A gyermekenként járó összeget a Magyar Államkincstár utalja.

Október 2-án utalja a Magyar Államkincstár a szeptemberi családi pótlékot. Novemberben az iskolakezdési támogatás második részlete is érkezik (képünk illusztráció)

Fotó: Darnay Katalin

Érkezik a családi pótlék

A családi pótlék nevelési ellátásból és iskoláztatási támogatásból áll. A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezettség kezdetéig jár, ezt követően pedig az iskoláztatási támogatás szabályai érvényesek.

A családok novemberben újabb támogatásra is számíthatnak. Ekkor érkezik az iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részlete azoknak, akik jogosultak a kormány által biztosított összesen 100 ezer forintos segítségre. Az első 50 ezer forintos részletet augusztus végén folyósították.