Váratlan fordulat a dupla családi pótléknál: nekik még nem biztos, hogy jár

A 2027-es költségvetés bemutatásakor Magyar Péter arról beszélt, hogy januártól több mint egymillió család, összesen mintegy 1,6 millió gyermek után kaphat az eddiginél kétszer nagyobb családi pótlékot. A kormány erre a célra 300 milliárd forinttal többet különítene el – írta a Világgazdaság.

Magyar Péter elismerte: még vita van a dupla családi pótlékról.

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A bejelentés alapján az egy gyermeket nevelők havonta 12 200 forinttal, a kétgyermekes családok pedig 26 600 forinttal kapnának többet. Három gyermek esetén havi 48 ezer, négy gyermeknél pedig 64 ezer forintos emelkedést jelentene a duplázás.

A költségvetési bejelentésből azonban kimaradt az emelt összegű családi pótlék kérdése.

Magyar Péter szerint még vita van a családi pótlék kérdésről

A miniszterelnököt egy interjúban arról kérdezték, hogy a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek után járó magasabb összegű támogatást is megduplázzák-e.

Magyar Péter válaszából kiderült, hogy

erről még nem született végleges döntés, a kérdés pedig a szerdai kormányülés napirendjére kerülhet.

A kormányfő azt mondta, szerinte az lenne igazságos, ha az emelt összegű családi pótlékra is kiterjedne a duplázás, ugyanakkor elismerte, hogy erről még vita zajlik.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az emelt összegű ellátásban részesülő gyermekek száma évente jellemzően 45–50 ezer körül alakul, de korábban a 60 ezret is elérte.

Kik jogosultak emelt összegű családi pótlékra?

A magasabb összegű támogatás egyebek mellett a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket saját háztartásában nevelő szülőnek, nevelőszülőnek vagy gyámnak járhat.

Az ellátás jelenlegi összege tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után havi 23 300 forint, egyedülálló szülő esetében pedig 25 900 forint. A saját jogon jogosult, nagykorú tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy havi 20 300 forintot kaphat.

A Világgazdaság szerint az érintett családoknak így még várniuk kell arra, hogy kiderüljön: rájuk is teljes egészében vonatkozik-e a 2027-re ígért duplázás.