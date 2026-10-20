Súlyos szabálytalanságokat talált a Nébih a csalamádéknál, milliós bírságokat szabtak ki

Több szabálytalanságot is feltártak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei a Szupermenta legújabb terméktesztjén. A 25 hazai gyártású csalamádé vizsgálata során elsősorban az összetevők arányával, a címkézéssel és az allergénkezeléssel akadtak problémák. A hatóság 21 termék esetében indított eljárást, a vállalkozásokra összesen több mint 3 millió forint bírságot szabtak ki - írja a Nébih.

Több szabálytalan csalamádét is találtak - Fotó: Shutterstock

A legtöbb csalamádé nem felelt meg az előírásoknak

A Nébih 16 hazai élelmiszer-előállító 25 termékét vizsgálta meg. A tesztben 18 olyan vágott, vegyes savanyúság szerepelt, amelyre a Magyar Élelmiszerkönyv előírásai vonatkoznak.

Ezeknél egyik összetevő mennyisége sem haladhatja meg a töltőtömeg 45 százalékát, ennek azonban mindössze négy termék felelt meg.

A laboratóriumi vizsgálatok során a szakemberek többek között a zöldségek tömegarányát, a só- és savtartalmat, az édesítőszereket, valamint a növényvédőszer-maradékokat is ellenőrizték.

Öt termékben mustárallergén-fehérjét mutattak ki, amelyet a címkén nem tüntettek fel.

A mért mennyiségek azonban nem érték el a beavatkozási szintet, így a figyelmeztető jelölés hiánya önmagában nem minősült szabálytalanságnak.

A hatóság ugyanakkor két vállalkozásnál az allergénkezelési gyakorlatot is ellenőrizte, és intézkedéseket írt elő a keresztszennyeződés megelőzésére.

A címkézéssel is gondok voltak

A vizsgálat több jelölési hibára is fényt derített. Egyes termékeken nem megfelelően tüntették fel a zöldségek arányát, hiányzott az adalékanyagok funkciójára utaló megnevezés, vagy nem volt egyértelmű, hogy a tápértékadatok a teljes termékre vagy csak a lecsepegtetett zöldségekre vonatkoznak.

Olyan címkéket is találtak, amelyek magyar eredetre, házias jellegre vagy kedvező vitamintartalomra utaltak, de ezek a megjelölések nem feleltek meg az előírásoknak.

A feltárt hiányosságok miatt a 25 termékből 21 esetében indult hatósági eljárás. Az érintett vállalkozásokat a szabálytalanságok kijavítására kötelezték, és összesen több mint 3 millió forint élelmiszer-ellenőrzési, illetve élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabtak ki.