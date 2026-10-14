Rossz hírt kaptak a vásárlók: novembertől tovább drágul a külföldi csomagok rendelése

November 1-jétől újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében. A változások értelmében a 3 eurós átalányvám mellett további 2 eurós kezelési díjat is bevezetnek, emellett szigorodnak a termékazonosításra vonatkozó előírások. Az új szabályok Magyarországon is érvényesek lesznek - írja a NAV.

Újabb díjat vezet be az EU a külföldi csomagokra - Fotó: Unsplash

A módosítások célja az uniós gazdaság és a fogyasztók védelme, valamint a veszélyes és az európai előírásoknak nem megfelelő termékek kiszűrése.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már felkészült a novemberi változásokra, és az új szabályok bevezetése előtti esetleges forgalomnövekedés kezelésére is.

Két euróval nőhet a csomagok költsége

Az Európai Unió július 1-jétől 3 eurós (1090 forintos) átalányvámot vezetett be a 150 euró (18 180 forint) alatti, unión kívülről érkező kiscsomagokra.

November 1-jétől azonban újabb díjjal kell számolni: a küldeményekben szereplő terméktételek után 2 eurós (726 forintos) uniós kezelési díjat is felszámítanak.

A díj nemcsak a 150 euró alatti csomagokat érinti, hanem az értékhatár feletti küldeményekre is vonatkozik, mivel a kezelési díj a csomag értékétől függetlenül fizetendő.

A vásárlóknak ugyanakkor nem kell külön intézniük a vám- és díjfizetést. A vámkezelést és az ezzel kapcsolatos ügyintézést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az online piactér megbízottja végzi.

A 2 eurós kezelési díj 75 százaléka az Európai Unió költségvetésébe kerül.

Szigorúbban ellenőrzik a külföldi termékeket?

November 1-jétől a vám-árunyilatkozatokon a csomagokban található termékek kereskedői és gyártói termékazonosítóját is fel kell tüntetni. A részletesebb adatok segítségével a vámhatóságok pontosabban beazonosíthatják az importált árukat.

Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy hatékonyabban kiszűrjék a fogyasztókra veszélyes, illetve az uniós előírásoknak nem megfelelő termékeket.

Több tízmillió csomagot kezel a NAV

A júliusban bevezetett átalányvám óta csökkent az unión kívülről érkező kiscsomagok száma, a forgalom azonban továbbra is jelentős.

A NAV július és szeptember között mintegy 22 millió küldeményt kezelt, ami naponta átlagosan 245 ezer csomagot jelentett.

A csomagokban gyakran több különböző termék is található, ezért a ténylegesen ellenőrizendő tételek száma ennél jóval magasabb volt. A három hónap alatt a hivatal közel 58 millió tételsort dolgozott fel.