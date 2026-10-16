Durva drágulás kezdődött, súlyos cukorhiánytól tartanak a világpiacon

Miért emelkedik a cukor ára a világpiacon?

Hogyan befolyásolja az El Niño a cukortermelést?

Miért csökkent a cukornádtermés Indiában és Brazíliában?

Várható-e globális cukorhiány 2026-ban és 2027-ben?

Meredeken emelkedik a cukor ára a világpiacon, miután a szélsőséges időjárás több jelentős cukortermelő országban is veszélyezteti a termést. A drágulás hátterében elsősorban a brazíliai esőzések és az indiai szárazság áll, miközben az El Niño miatt további termeléskieséstől tartanak.

Az El Niño miatt tovább emelkedhet a cukor ára

Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

Az elmúlt három hétben jelentősen megugrottak a cukorárak. A New York-i határidős jegyzések 19 hónapos, a londoni fehércukor-árak pedig 22 hónapos csúcsot értek el. Brazíliában, a világ legnagyobb cukortermelő országában a tartós esőzések akadályozzák a cukornád betakarítását és feldolgozását, ami csökkenti a rendelkezésre álló készleteket – írja a Yahoo Finance.

Az El Niño miatt tovább emelkedhet a cukor ára

A következő hónapokban még súlyosabb problémákat okozhat az El Niño időjárási jelenség, amely aszályokat, áradásokat és szélsőséges hőmérsékleti ingadozásokat idézhet elő.

Különösen India és Thaiföld cukortermelése kerülhet veszélybe. Indiában az elmúlt 11 év leggyengébb monszunja sújtotta a mezőgazdaságot, a június és szeptember közötti csapadékmennyiség 12,6 százalékkal maradt el a megszokottól.

A New York Times szerint a gyenge cukornádtermés már a gazdálkodóknak és a fogyasztóknak is komoly gondot okoz. Az emelkedő árak miatt tiltakozások kezdődtek, a kormány pedig a felhalmozás ellen is fellépett. India, amely rendszerint cukorexportőr, rendkívüli intézkedésként adómentes cukorimportot is engedélyezett.

Globális cukorhiány alakulhat ki 2027-re

A Nemzetközi Cukorszervezet előrejelzése szerint a 2025/26-os szezonban várható 1,1 millió tonnás világpiaci többlet a következő gazdasági évben 200 ezer tonnás hiányba fordulhat.

Thaiföldön akár 17 százalékkal is visszaeshet a cukortermelés, miközben Brazíliában az emelkedő olajárak miatt egyre vonzóbbá válhat a cukornád bioüzemanyagként történő felhasználása. A világpiaci drágulás az élelmiszerárakra is további nyomást gyakorolhat, különösen akkor, ha az időjárási szélsőségek miatt a következő betakarítások is elmaradnak a várakozásoktól.