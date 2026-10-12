Közel 194 ezer forint járhat ezeknek a betegeknek – sokan nem tudják, hogy jogosultak lehetnek rá

Komoly pénzügyi segítséget jelenthet a személyi adókedvezmény azoknak, akik a jogszabályban meghatározott betegségek valamelyikével élnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint 2026-ban a kedvezmény havi 16 140 forint személyijövedelemadó-megtakarítást jelenthet. Ez egy teljes évre vetítve 193 680 forintot jelent. A lehetőség egyes cukorbetegek számára is elérhető, de fontos tudni, hogy nem minden diabétesszel élő személy jogosult automatikusan az összegre.

Cukorbetegeknek adókedvezmény: kinek jár? -Fotó: Pexels

Cukorbetegeknek adókedvezmény: kinek jár?

A személyi kedvezményre jogosító betegségek körét a 335/2009. (XII. 29.) kormányrendelet határozza meg.

A felsorolásban szerepel az 1-es típusú cukorbetegség.

A 2-es típusú diabétesz esetében azonban szigorúbbak a feltételek: a jogszabályban meghatározott szövődményes esetek jogosíthatnak a kedvezményre.

Ez azt jelenti, hogy önmagában a cukorbetegség diagnózisa nem minden esetben elegendő. A jogosultság megállapításához a betegség pontos diagnosztikai besorolása és a megfelelő orvosi igazolás szükséges.

Ezért annak, aki cukorbetegséggel él, érdemes megkérdeznie kezelőorvosát, hogy betegsége megfelel-e a jogszabályban szereplő feltételeknek.

Ennyi pénzt jelenthet a kedvezmény 2026-ban

A személyi kedvezmény összege a mindenkori minimálbérhez igazodik.

2026-ban a kedvezmény havi 107 600 forinttal csökkenti az összevont adóalapot, ami 15 százalékos személyi jövedelemadó mellett 16 140 forint megtakarítást eredményez.

A megtakarítás összege a jogosultság időtartamától függ:

Egy hónapra: 16 140 forint.

16 140 forint. Hat hónapra: 96 840 forint.

96 840 forint. Tizenkét hónapra: 193 680 forint.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem automatikusan folyósított állami támogatás.

A kedvezmény az adófizetési kötelezettséget csökkenti, ezért a ténylegesen érvényesíthető összeg attól is függ, hogy az érintettnek mennyi, a kedvezménnyel csökkenthető személyi jövedelemadója van.

Visszamenőleg is visszakapható a pénz

A személyi kedvezmény egyik legfontosabb sajátossága, hogy bizonyos feltételekkel korábbi évekre is érvényesíthető.