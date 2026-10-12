Közel 194 ezer forint járhat ezeknek a betegeknek – sokan nem tudják, hogy jogosultak lehetnek rá

Komoly pénzügyi segítséget jelenthet a személyi adókedvezmény azoknak, akik a jogszabályban meghatározott betegségek valamelyikével élnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint 2026-ban a kedvezmény havi 16 140 forint személyijövedelemadó-megtakarítást jelenthet. Ez egy teljes évre vetítve 193 680 forintot jelent. A lehetőség egyes cukorbetegek számára is elérhető, de fontos tudni, hogy nem minden diabétesszel élő személy jogosult automatikusan az összegre.
Cukorbetegeknek adókedvezmény: kinek jár?
A személyi kedvezményre jogosító betegségek körét a 335/2009. (XII. 29.) kormányrendelet határozza meg.
A felsorolásban szerepel az 1-es típusú cukorbetegség.
A 2-es típusú diabétesz esetében azonban szigorúbbak a feltételek: a jogszabályban meghatározott szövődményes esetek jogosíthatnak a kedvezményre.
Ez azt jelenti, hogy önmagában a cukorbetegség diagnózisa nem minden esetben elegendő. A jogosultság megállapításához a betegség pontos diagnosztikai besorolása és a megfelelő orvosi igazolás szükséges.
Ezért annak, aki cukorbetegséggel él, érdemes megkérdeznie kezelőorvosát, hogy betegsége megfelel-e a jogszabályban szereplő feltételeknek.
Ennyi pénzt jelenthet a kedvezmény 2026-ban
A személyi kedvezmény összege a mindenkori minimálbérhez igazodik.
2026-ban a kedvezmény havi 107 600 forinttal csökkenti az összevont adóalapot, ami 15 százalékos személyi jövedelemadó mellett 16 140 forint megtakarítást eredményez.
A megtakarítás összege a jogosultság időtartamától függ:
- Egy hónapra: 16 140 forint.
- Hat hónapra: 96 840 forint.
- Tizenkét hónapra: 193 680 forint.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem automatikusan folyósított állami támogatás.
A kedvezmény az adófizetési kötelezettséget csökkenti, ezért a ténylegesen érvényesíthető összeg attól is függ, hogy az érintettnek mennyi, a kedvezménnyel csökkenthető személyi jövedelemadója van.
Visszamenőleg is visszakapható a pénz
A személyi kedvezmény egyik legfontosabb sajátossága, hogy bizonyos feltételekkel korábbi évekre is érvényesíthető.
Ha valaki már korábban jogosult volt a kedvezményre, de nem vette igénybe, az elévülési időn belül önellenőrzéssel módosíthatja korábbi személyijövedelemadó-bevallásait. Általános szabályként ez akár öt évre visszamenőleg is lehetséges, de a pontosan módosítható adóévek az elévülési szabályoktól és a jogosultság kezdő időpontjától függnek.
Ez jelentős összeget jelenthet azoknak, akik hosszabb ideje élnek a kedvezményre jogosító betegséggel, és a korábbi években elegendő személyi jövedelemadót fizettek.
Nem szabad azonban automatikusan öt évnyi teljes kedvezménnyel számolni, mert az éves összegek és a jogosultsági feltételek is eltérhetnek.
Hogyan lehet igényelni az adókedvezményt?
A NAV tájékoztatása szerint a kedvezményhez megfelelő orvosi igazolásra van szükség.
Az igazolást szakorvos állíthatja ki, tartós, végleges állapot esetén pedig a szakorvosi dokumentáció alapján a háziorvos is jogosult lehet erre.
Az érintettek kétféleképpen érvényesíthetik a kedvezményt.
1. Év közben, a fizetésükben
A munkavállalók adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amely alapján a munkáltató már a havi bérszámfejtés során figyelembe veheti a kedvezményt. A nyilatkozat a NAV online felületén is benyújtható, DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással.
2. Az éves adóbevallásban
A kedvezmény az éves személyijövedelemadó-bevallásban is érvényesíthető. Ez különösen azoknak lehet fontos, akik év közben nem nyilatkoztak a jogosultságukról. Az orvosi igazolást általában nem kell csatolni a bevalláshoz vagy az adóelőleg-nyilatkozathoz, de az elévülési időn belül meg kell őrizni.
Nem csak cukorbetegek lehetnek jogosultak
A személyi kedvezmény nem kizárólag a diabétesszel élők számára érhető el. A jogszabály több más betegséget és állapotot is felsorol, amelyek megalapozhatják a jogosultságot. Bizonyos feltételekkel például egyes emésztőrendszeri betegségek, így a cöliákia, valamint a laktózintolerancia is szerepel a jogosító betegségek között. A pontos feltételeket minden esetben a hatályos jogszabály és az orvosi diagnózis alapján kell ellenőrizni.
Sokan jelentős összeget hagyhatnak bent az adórendszerben
A személyi kedvezmény igénybevételének egyik akadálya, hogy az érintettek egy része nem ismeri a lehetőséget.
Mások úgy gondolhatják, hogy a kedvezmény kizárólag súlyos mozgáskorlátozottság vagy munkaképtelenség esetén jár.
Ez azonban tévedés: a jogosultságot a jogszabályban meghatározott betegségek és állapotok alapozhatják meg, nem feltétlenül az, hogy valaki képes-e dolgozni.
Éppen ezért azoknak, akik régóta élnek valamilyen krónikus betegséggel, érdemes ellenőrizniük a jogosultságukat.
Egy megfelelő orvosi igazolás és az adóelőleg-nyilatkozat benyújtása ugyanis 2026-ban akár havi 16 140 forinttal is növelheti a kézhez kapott nettó jövedelmet, ha van elegendő személyi jövedelemadó a kedvezmény érvényesítéséhez.