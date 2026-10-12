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betegség

Közel 194 ezer forint járhat ezeknek a betegeknek – sokan nem tudják, hogy jogosultak lehetnek rá

9 perce
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Évente akár 193 680 forinttal is kevesebb személyi jövedelemadót fizethetnek azok, akik bizonyos betegségekben szenvednek. A kedvezmény egyes cukorbetegek számára is elérhető, ráadásul meghatározott feltételekkel korábbi évekre visszamenőleg is érvényesíthető. Sokan azonban nem tudják, hogy jogosultak lehetnek rá, vagy nincsenek tisztában az igénylés feltételeivel. Mutatjuk, kik kaphatják meg a pénzt, és mit kell tenniük érte.
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betegségszemélyi kedvezménynemzeti adó - és vámhivatal

Komoly pénzügyi segítséget jelenthet a személyi adókedvezmény azoknak, akik a jogszabályban meghatározott betegségek valamelyikével élnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint 2026-ban a kedvezmény havi 16 140 forint személyijövedelemadó-megtakarítást jelenthet. Ez egy teljes évre vetítve 193 680 forintot jelent. A lehetőség egyes cukorbetegek számára is elérhető, de fontos tudni, hogy nem minden diabétesszel élő személy jogosult automatikusan az összegre.

Cukorbetegeknek adókedvezmény: kinek jár?
Cukorbetegeknek adókedvezmény: kinek jár? -Fotó: Pexels

Cukorbetegeknek adókedvezmény: kinek jár?

A személyi kedvezményre jogosító betegségek körét a 335/2009. (XII. 29.) kormányrendelet határozza meg.

A felsorolásban szerepel az 1-es típusú cukorbetegség.

A 2-es típusú diabétesz esetében azonban szigorúbbak a feltételek: a jogszabályban meghatározott szövődményes esetek jogosíthatnak a kedvezményre.

Ez azt jelenti, hogy önmagában a cukorbetegség diagnózisa nem minden esetben elegendő. A jogosultság megállapításához a betegség pontos diagnosztikai besorolása és a megfelelő orvosi igazolás szükséges.

Ezért annak, aki cukorbetegséggel él, érdemes megkérdeznie kezelőorvosát, hogy betegsége megfelel-e a jogszabályban szereplő feltételeknek.

Ennyi pénzt jelenthet a kedvezmény 2026-ban

A személyi kedvezmény összege a mindenkori minimálbérhez igazodik.

2026-ban a kedvezmény havi 107 600 forinttal csökkenti az összevont adóalapot, ami 15 százalékos személyi jövedelemadó mellett 16 140 forint megtakarítást eredményez.

A megtakarítás összege a jogosultság időtartamától függ:

  • Egy hónapra: 16 140 forint.
  • Hat hónapra: 96 840 forint.
  • Tizenkét hónapra: 193 680 forint.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem automatikusan folyósított állami támogatás.

A kedvezmény az adófizetési kötelezettséget csökkenti, ezért a ténylegesen érvényesíthető összeg attól is függ, hogy az érintettnek mennyi, a kedvezménnyel csökkenthető személyi jövedelemadója van.

Visszamenőleg is visszakapható a pénz

A személyi kedvezmény egyik legfontosabb sajátossága, hogy bizonyos feltételekkel korábbi évekre is érvényesíthető.

Ha valaki már korábban jogosult volt a kedvezményre, de nem vette igénybe, az elévülési időn belül önellenőrzéssel módosíthatja korábbi személyijövedelemadó-bevallásait. Általános szabályként ez akár öt évre visszamenőleg is lehetséges, de a pontosan módosítható adóévek az elévülési szabályoktól és a jogosultság kezdő időpontjától függnek.

Ez jelentős összeget jelenthet azoknak, akik hosszabb ideje élnek a kedvezményre jogosító betegséggel, és a korábbi években elegendő személyi jövedelemadót fizettek.

Nem szabad azonban automatikusan öt évnyi teljes kedvezménnyel számolni, mert az éves összegek és a jogosultsági feltételek is eltérhetnek.

Hogyan lehet igényelni az adókedvezményt?

A NAV tájékoztatása szerint a kedvezményhez megfelelő orvosi igazolásra van szükség.

Az igazolást szakorvos állíthatja ki, tartós, végleges állapot esetén pedig a szakorvosi dokumentáció alapján a háziorvos is jogosult lehet erre.

Az érintettek kétféleképpen érvényesíthetik a kedvezményt.

1. Év közben, a fizetésükben

A munkavállalók adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amely alapján a munkáltató már a havi bérszámfejtés során figyelembe veheti a kedvezményt. A nyilatkozat a NAV online felületén is benyújtható, DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással.

2. Az éves adóbevallásban

A kedvezmény az éves személyijövedelemadó-bevallásban is érvényesíthető. Ez különösen azoknak lehet fontos, akik év közben nem nyilatkoztak a jogosultságukról. Az orvosi igazolást általában nem kell csatolni a bevalláshoz vagy az adóelőleg-nyilatkozathoz, de az elévülési időn belül meg kell őrizni.

Nem csak cukorbetegek lehetnek jogosultak

A személyi kedvezmény nem kizárólag a diabétesszel élők számára érhető el. A jogszabály több más betegséget és állapotot is felsorol, amelyek megalapozhatják a jogosultságot. Bizonyos feltételekkel például egyes emésztőrendszeri betegségek, így a cöliákia, valamint a laktózintolerancia is szerepel a jogosító betegségek között. A pontos feltételeket minden esetben a hatályos jogszabály és az orvosi diagnózis alapján kell ellenőrizni.

Sokan jelentős összeget hagyhatnak bent az adórendszerben

A személyi kedvezmény igénybevételének egyik akadálya, hogy az érintettek egy része nem ismeri a lehetőséget.

Mások úgy gondolhatják, hogy a kedvezmény kizárólag súlyos mozgáskorlátozottság vagy munkaképtelenség esetén jár.

Ez azonban tévedés: a jogosultságot a jogszabályban meghatározott betegségek és állapotok alapozhatják meg, nem feltétlenül az, hogy valaki képes-e dolgozni.

Éppen ezért azoknak, akik régóta élnek valamilyen krónikus betegséggel, érdemes ellenőrizniük a jogosultságukat.

Egy megfelelő orvosi igazolás és az adóelőleg-nyilatkozat benyújtása ugyanis 2026-ban akár havi 16 140 forinttal is növelheti a kézhez kapott nettó jövedelmet, ha van elegendő személyi jövedelemadó a kedvezmény érvényesítéséhez.

 

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