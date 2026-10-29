Újabb fordulat történt a 2026-os munkarend ügyében. A kormány hivatalos oldalán október 28-án megjelent tervezet alapján eltörölhetik a december 12-i szombati munkanapot, amelyet eredetileg december 24-e miatt kellett volna ledolgozni.

Eltörölnék a december 12-i ledolgozást: itt az új tervezet, rengeteg dolgozót érinthet - Fotó: Pexels

A változás azonban egyelőre nem automatikus: ahhoz előbb az Országgyűlésnek kell elfogadnia azt a törvényjavaslatot, amely szentestét hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánítaná.

Miért törölhetik el a december 12-i ledolgozást?

A jelenleg hatályos munkarend szerint 2026. december 24-e, csütörtök pihenőnap, amelyért cserébe december 12-én, szombaton kellene dolgozniuk az általános munkarendben foglalkoztatottaknak.

Csakhogy szeptember 23-án három országgyűlési képviselő, Kalázdi-Kerekes Kinga, Molnár Zoltán és Hantosi István törvényjavaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy december 24-e már 2026-tól hivatalos munkaszüneti nap legyen.

Amennyiben a parlament megszavazza az indítványt, szenteste nem egyszerűen áthelyezett pihenőnap, hanem törvényben rögzített munkaszüneti nap lesz.

Ez pedig azt jelentené, hogy a december 12-i szombati ledolgozásra sem lenne szükség.

A Nemzetgazdasági Minisztérium ezért társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os munkaszüneti napok körüli munkarendet szabályozó rendelet módosítását.

Négy napig tartana a karácsonyi pihenés

A tervezett változás kedvezően érintheti azokat, akik már most az év végi szabadságukat vagy családi programjaikat szervezik.

A 2026-os karácsonyi időszakban ugyanis a következőképpen alakulnak a napok:

December 24., csütörtök – munkaszüneti nap lehet.

December 25., péntek – karácsony első napja, munkaszüneti nap.

December 26., szombat – karácsony második napja, munkaszüneti nap.

December 27., vasárnap – heti pihenőnap az általános munkarendben.

Ez azt jelenti, hogy az általános munkarendben dolgozók számára négynapos karácsonyi pihenés biztosított lenne, ráadásul a javaslat elfogadása esetén nem kellene ezért december 12-én munkába menniük.

Fontos ugyanakkor, hogy a négynapos pihenés a jelenlegi szabályozás szerint is megvalósulna, a különbség éppen a ledolgozós szombat megszüntetése lenne.