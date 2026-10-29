Eltörölnék a december 12-i ledolgozást: itt az új tervezet, rengeteg dolgozót érinthet

Újabb fordulat történt a 2026-os munkarend ügyében. A kormány hivatalos oldalán október 28-án megjelent tervezet alapján eltörölhetik a december 12-i szombati munkanapot, amelyet eredetileg december 24-e miatt kellett volna ledolgozni.
A változás azonban egyelőre nem automatikus: ahhoz előbb az Országgyűlésnek kell elfogadnia azt a törvényjavaslatot, amely szentestét hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánítaná.
Miért törölhetik el a december 12-i ledolgozást?
A jelenleg hatályos munkarend szerint 2026. december 24-e, csütörtök pihenőnap, amelyért cserébe december 12-én, szombaton kellene dolgozniuk az általános munkarendben foglalkoztatottaknak.
Csakhogy szeptember 23-án három országgyűlési képviselő, Kalázdi-Kerekes Kinga, Molnár Zoltán és Hantosi István törvényjavaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy december 24-e már 2026-tól hivatalos munkaszüneti nap legyen.
Amennyiben a parlament megszavazza az indítványt, szenteste nem egyszerűen áthelyezett pihenőnap, hanem törvényben rögzített munkaszüneti nap lesz.
Ez pedig azt jelentené, hogy a december 12-i szombati ledolgozásra sem lenne szükség.
A Nemzetgazdasági Minisztérium ezért társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os munkaszüneti napok körüli munkarendet szabályozó rendelet módosítását.
Négy napig tartana a karácsonyi pihenés
A tervezett változás kedvezően érintheti azokat, akik már most az év végi szabadságukat vagy családi programjaikat szervezik.
A 2026-os karácsonyi időszakban ugyanis a következőképpen alakulnak a napok:
- December 24., csütörtök – munkaszüneti nap lehet.
- December 25., péntek – karácsony első napja, munkaszüneti nap.
- December 26., szombat – karácsony második napja, munkaszüneti nap.
- December 27., vasárnap – heti pihenőnap az általános munkarendben.
Ez azt jelenti, hogy az általános munkarendben dolgozók számára négynapos karácsonyi pihenés biztosított lenne, ráadásul a javaslat elfogadása esetén nem kellene ezért december 12-én munkába menniük.
Fontos ugyanakkor, hogy a négynapos pihenés a jelenlegi szabályozás szerint is megvalósulna, a különbség éppen a ledolgozós szombat megszüntetése lenne.
Mikor derül ki, hogy tényleg nem kell dolgozni december 12-én?
A kormányzati dokumentum szerint a rendeletmódosítás társadalmi egyeztetése 2026. november 5-ig tart.
A változtatás véglegesítésének feltétele, hogy az Országgyűlés elfogadja a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló törvényjavaslatot, majd a kapcsolódó munkarendi módosítás is hatályba lépjen.
Addig a jelenlegi szabályok érvényesek, vagyis december 12-e továbbra is munkanapnak számít.
A tervezet ugyanakkor egyértelműen jelzi, hogy a jogalkotók már készülnek a karácsonyi munkarend megváltoztatására.
Ha a szükséges jogszabályokat elfogadják és kihirdetik, a magyar dolgozók jelentős része egy ledolgozós szombattól szabadulhat meg még az idei évben.