Kiderültek a részletek, erre fordítanák az egészségügynek szánt 510 milliárdot

A 2027-es költségvetési tervek szerint az egészségügy finanszírozása a 2026-os 4094 milliárd forintról 4604 milliárd forintra emelkedne, ami 510 milliárd forintos, több mint 12,5 százalékos növekedést jelent. Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Program keretében az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, a háziorvosi ellátás fejlesztésére, a kórházi körülmények javítására és a gyógyszertámogatások bővítésére is jutna forrás – számolt be róla a Világgazdaság.

Az egészségügy fejlesztésére szánt többletforrásból a kórházi ellátást is korszerűsítenék

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Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a többletforrásból több területen is fejlesztéseket hajtanának végre.

Béremelésre és a háziorvosi ellátásra is több pénz jutna

A tervek szerint 2027 elejétől közel 192 milliárd forintot fordítanának az egészségügy nem orvosi munkaköreiben dolgozók béremelésére. Az intézkedés mintegy 123 ezer munkavállalót érintene, az átlagos béremelés 15 százalékos lenne. A személyi jövedelemadó csökkentésével együtt a növekedés akár a 17 százalékot is elérhetné.

A háziorvosi ellátás megerősítésére 35,4 milliárd forintot különítenének el. A praxisok betegenkénti finanszírozási díja 43 százalékkal emelkedne, míg a fiatal háziorvosok elhelyezkedését 50 százalékkal magasabb bértámogatással ösztönöznék.

A tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésére további 500 millió forintot biztosítanának. A támogatások célja a rendelési idők meghosszabbítása és a betegellátás hozzáférhetőségének javítása.

A krónikus betegek háziorvosi gondozását közel 10,9 milliárd forintos eszközfejlesztéssel és 980 millió forintos képzési kerettel korszerűsítenék.

Javítanák a kórházi étkeztetést és rövidítenék a várólistákat A kórházi étkeztetés fejlesztésére 10 milliárd forintos keretet biztosítanának. A program célja, hogy a betegek változatosabb, táplálóbb, egészségi állapotukhoz igazodó ételeket kapjanak. Külön figyelmet fordítanának az idősekre, a cukorbetegekre és a speciális étrendet igénylőkre. A kórházak klimatizálására fordított keretet 25 milliárd forinttal emelnék. A műtéti várólisták csökkentésére 18,9 milliárd forintos többletforrást biztosítanak. Az október közepén elindult program első szakaszában elsősorban a térd- és csípőprotézis-műtétek számát növelnék. A cél a műtőkapacitások hatékonyabb kihasználása és a várakozási idő rövidítése.

Új mentőautókat és diagnosztikai berendezéseket szereznének be

A diagnosztikai ellátás fejlesztésére 19,7 milliárd forintot fordítanának új CT- és MR-berendezések beszerzésével, további 4 milliárd forintot pedig a vizsgálatok hozzáférhetőségének javítására különítenének el.

A mentőszolgálat fejlesztését 14 milliárd forintos forrásbővítés támogatná, amelynek keretében 176 új mentőautó állhat szolgálatba.

A mentőállomások felújítására több mint 5,3 milliárd forint jutna. A minisztérium adatai szerint a mintegy 500 mentőállomásból 121 jelenleg korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmas feladatainak ellátására.