Kiderültek a részletek, erre fordítanák az egészségügynek szánt 510 milliárdot

A 2027-es költségvetési tervek szerint az egészségügy finanszírozása a 2026-os 4094 milliárd forintról 4604 milliárd forintra emelkedne, ami 510 milliárd forintos, több mint 12,5 százalékos növekedést jelent. Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Program keretében az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, a háziorvosi ellátás fejlesztésére, a kórházi körülmények javítására és a gyógyszertámogatások bővítésére is jutna forrás – számolt be róla a Világgazdaság.
Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a többletforrásból több területen is fejlesztéseket hajtanának végre.
Béremelésre és a háziorvosi ellátásra is több pénz jutna
A tervek szerint 2027 elejétől közel 192 milliárd forintot fordítanának az egészségügy nem orvosi munkaköreiben dolgozók béremelésére. Az intézkedés mintegy 123 ezer munkavállalót érintene, az átlagos béremelés 15 százalékos lenne. A személyi jövedelemadó csökkentésével együtt a növekedés akár a 17 százalékot is elérhetné.
A háziorvosi ellátás megerősítésére 35,4 milliárd forintot különítenének el. A praxisok betegenkénti finanszírozási díja 43 százalékkal emelkedne, míg a fiatal háziorvosok elhelyezkedését 50 százalékkal magasabb bértámogatással ösztönöznék.
A tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésére további 500 millió forintot biztosítanának. A támogatások célja a rendelési idők meghosszabbítása és a betegellátás hozzáférhetőségének javítása.
A krónikus betegek háziorvosi gondozását közel 10,9 milliárd forintos eszközfejlesztéssel és 980 millió forintos képzési kerettel korszerűsítenék.
Javítanák a kórházi étkeztetést és rövidítenék a várólistákat
A kórházi étkeztetés fejlesztésére 10 milliárd forintos keretet biztosítanának. A program célja, hogy a betegek változatosabb, táplálóbb, egészségi állapotukhoz igazodó ételeket kapjanak. Külön figyelmet fordítanának az idősekre, a cukorbetegekre és a speciális étrendet igénylőkre.
A kórházak klimatizálására fordított keretet 25 milliárd forinttal emelnék.
A műtéti várólisták csökkentésére 18,9 milliárd forintos többletforrást biztosítanak. Az október közepén elindult program első szakaszában elsősorban a térd- és csípőprotézis-műtétek számát növelnék. A cél a műtőkapacitások hatékonyabb kihasználása és a várakozási idő rövidítése.
Új mentőautókat és diagnosztikai berendezéseket szereznének be
A diagnosztikai ellátás fejlesztésére 19,7 milliárd forintot fordítanának új CT- és MR-berendezések beszerzésével, további 4 milliárd forintot pedig a vizsgálatok hozzáférhetőségének javítására különítenének el.
A mentőszolgálat fejlesztését 14 milliárd forintos forrásbővítés támogatná, amelynek keretében 176 új mentőautó állhat szolgálatba.
A mentőállomások felújítására több mint 5,3 milliárd forint jutna. A minisztérium adatai szerint a mintegy 500 mentőállomásból 121 jelenleg korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmas feladatainak ellátására.
Emellett további 2 milliárd forintot fordítanának speciális mentőjárművekre, a légimentés működési finanszírozását pedig közel 1 milliárd forinttal növelnék.
Jelentős többletforrást kapna a gyógyszerellátás
A nagy értékű gyógyszerek finanszírozására 86,7 milliárd forinttal, a gyógyszertámogatási keretre pedig további 38 milliárd forinttal több jutna.
A forrásbővítés elsősorban a daganatos, ritka és más súlyos betegségek kezelését, valamint az új terápiák hozzáférhetőségét támogatná. Az egyedi méltányossági kérelmek elbírálását is gyorsabbá és átláthatóbbá kívánják tenni.
A speciális ellátások és gyógyászati segédeszközök támogatására összesen 9,7 milliárd forintos többletforrást terveznek. Ebből 5 milliárd forint jutna a speciális finanszírozási keretre, 4,7 milliárd pedig többek között implantátumok, ortopédiai és otthoni ápolási eszközök hozzáférhetőségének javítására.
A kormány a kórházak finanszírozási rendszerét is átalakítaná, hogy mérsékelje az intézmények eladósodását, és kiszámíthatóbb gazdálkodási feltételeket teremtsen.
A Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Program intézkedéseinek jelentős részét 2027-ben tervezik megvalósítani.