ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Létrejön az Országos Népegészségügyi Intézet és az Országos Gyógyszerészeti Intézet.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központországos népegészségügyi intézetországos gyógyszerészeti intézet

November elsejével létrejön az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) és az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI).

Átalakul a magyar egészségügyi intézményrendszer: november 1-jén életbe lép a változás
Átalakul a magyar egészségügyi intézményrendszer: november 1-jén életbe lép a változás

A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányrendeletek szerint a két új intézet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központból (NNGYK) válik ki.

A dokumentumok rögzítik, hogy mindkét intézet az NNGYK jogutódjaként működik, a feladat- és hatásköröket tekintve a folyamatban lévő ügyeket – a határidők számítását, az eljárási cselekmények érvényességét és az ügyfél eljárási jogait – a kiválás nem érinti.

Az ONI vezetője az országos tisztifőorvos lesz. Feladata lesz többek között az országos népegészségügyi programok kidolgozása, az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyelet, a járványügy, az orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata is. Emellett hozzájuk kerül az oltóanyag-beszerzés és szétosztás is, illetve a drogpolitika is.

Az OGYI-nak saját főigazgatója lesz, és alapvetően a gyógyszerészeti kérdésekért lesz a felelős.

 

Szóljon hozzá!