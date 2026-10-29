November elsejével létrejön az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) és az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI).

Átalakul a magyar egészségügyi intézményrendszer: november 1-jén életbe lép a változás

A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányrendeletek szerint a két új intézet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központból (NNGYK) válik ki.

A dokumentumok rögzítik, hogy mindkét intézet az NNGYK jogutódjaként működik, a feladat- és hatásköröket tekintve a folyamatban lévő ügyeket – a határidők számítását, az eljárási cselekmények érvényességét és az ügyfél eljárási jogait – a kiválás nem érinti.

Az ONI vezetője az országos tisztifőorvos lesz. Feladata lesz többek között az országos népegészségügyi programok kidolgozása, az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyelet, a járványügy, az orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata is. Emellett hozzájuk kerül az oltóanyag-beszerzés és szétosztás is, illetve a drogpolitika is.

Az OGYI-nak saját főigazgatója lesz, és alapvetően a gyógyszerészeti kérdésekért lesz a felelős.