Fontos határidő jár ma le, több százezer magyar érintett

Október 12-ig kell benyújtaniuk a NAV-hoz a 2026. harmadik negyedévére vonatkozó adó- és járulékbevallásokat az átalányadózó egyéni vállalkozóknak. A határidő a bevallások mellett az adók és járulékok befizetésére is vonatkozik.

Fontos határidő közeleg az egyéni vállalkozók számára - Fotó: Hajdú D. András [origo]

Mit kell tenni az egyéni vállalkozóknak?

Az érintetteknek a 2658-as bevallásban havi bontásban kell feltüntetniük a júliusi, augusztusi és szeptemberi adatokat. Ugyancsak október 12-én esedékes a személyi jövedelemadó-előleg, a társadalombiztosítási járulék (TBJ) és a szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) megfizetése.

A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha a vállalkozónak nem volt bevétele, vagy a göngyölített jövedelme az adómentes minimálbér-küszöb alatt maradt.

A főfoglalkozású átalányadózóknak arra is figyelniük kell, hogy bizonyos esetekben nulla bevétel mellett is keletkezhet járulékfizetési kötelezettségük.

Pusztán Edina, a Számlázz.hu adóügyi szakértője arra figyelmeztetett, hogy a bevallás elmulasztása felszólítást, majd bírságot vonhat maga után. Késedelmes benyújtás vagy befizetés esetén késedelmi pótlékot is felszámíthat a NAV.

A Számlázz.hu szolgáltatásai a bevételi nyilvántartás vezetésével, a határidők figyelésével és a bevallástervezet elkészítésével segíthetik a vállalkozókat az adminisztrációban.

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