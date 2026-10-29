Hiába biztosított az energiaellátás, ha az európaiak nem tudják kifizetni a számláikat

Az európai energiaellátás biztonságával kapcsolatban nem számít problémákra a télen Dan Jørgensen energiaügyekért felelős uniós biztos, aki csütörtökön Luxembourgban, az EU-tagállamok energiaügyi minisztereinek tanácskozását követően tartott sajtótájékoztatót. A politikus ugyanakkor elismerte, hogy a közel-keleti események nyomán kialakult válság miatt a gáz és az olajtermékek ára továbbra is rendkívül magas, ami súlyos terhet ró a fogyasztókra.

Az uniós biztos szerint a téli energiaellátás biztosított, a magas árak azonban sok európai háztartásnak okoznak nehézséget (Fotó: NMStudio789 / Shutterstock)

Az energiaellátás biztosított, de a magas árak komoly problémát jelentenek

Az uniós biztos hangsúlyozta, hogy az ellátás biztonsága önmagában nem oldja meg az európai háztartások nehézségeit, hiszen sokaknak a megemelkedett energiaszámlák kifizetése is gondot jelent.

Ha valaki nem tudja kifizetni a gázszámláját, számára nem sokat számít, hogy mennyi gáz áll rendelkezésre a piacon”

– fogalmazott Jørgensen.

Az uniós biztos kijelentése rámutat arra, hogy bár az Európai Unióban a téli energiaellátás biztosítottnak látszik, a közel-keleti válság következtében magasan alakuló energiaárak továbbra is komoly kihívást jelentenek a fogyasztóknak.